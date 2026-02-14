Πληρωμές: Από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου

Θα καταβληθούν συνολικά 81.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους

ΔΥΠΑ
14 Φεβ. 2026 20:36
Pelop News

Κατά την περίοδο 16 έως 20 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 81.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Στις 16 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
Στις 19 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.
Από 16 έως και 20 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Σπουδαίο ντέρμπι στην Πάτρα, νίκησε η Ολυμπιάδα
21:16 Οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση «Βιολάντα»: Οι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου
21:12 Μούσχουρη: «Έσπασε» όταν τη βράβευσε ο Νίκος Αλιάγας στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη
21:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Δείπνο σε καλό κλίμα με πολλά χαμόγελα, ΦΩΤΟ
21:00 Μάθημα στις εσχατιές της Ευρώπης, ΦΩΤΟ
20:51 Σορός άνδρα βρέθηκε σε παραλία της Λακωνίας
20:40 Αναμενομένη ήττα του Ερμή στο Βραχάτι
20:36 Πληρωμές: Από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου
20:24 Ζιζέλ Πελικό: «Αυτές ήταν σκηνές εγκλήματος»
20:12 Ο ΝΟΠ λύγισε στη Χίο και πηγαίνει στην επόμενη φάση με 4 βαθμούς
20:00 «Ενώθηκε η κοινή λογική», η Βουλγαράκη για τις αντιδράσεις στα σχόλια Παπανώτα
19:48 Καιρός: Αγριεύει και πάλι, βροχές, καταιγίδες και έντονα φαινόμενα
19:36 Ο Απόλλων κινδυνεύει να μείνει εκτός 6άδας και play-offs!
19:24 «Δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς για την κουλτούρα MAGA», η Μέλονι από την Αιθιοπία
19:12 «Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
19:00 Πάτρα: Ισχυρός πυλώνας το Κέντρο Υγείας του Βόρειου Τομέα, αποκτά μαγνήτη και αξονικό
18:47 «Σκλάβος του πολέμου ο Πούτιν, δώστε μας εκεχειρία για δυο μήνες και πάμε σε εκλογές» επίθεση και αίτημα Ζελένσκι
18:36 Απατεώνες απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ
18:24 ΗΠΑ: Θύελλα αντιδράσεων από πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση σύλληψης Μαδούρο
18:12 «Με το ζόρι αναπνέουν, είναι σε σοκ», η αδερφή του 15χρονου για την τραγωδία στη Λούτσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ