Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 2,47 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους έως 30 Ιανουαρίου

Συνολικά 2,47 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους την περίοδο από 26 έως 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Το μεγαλύτερο μέρος των ποσών αφορά συντάξεις και παροχές του e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα:

Στις 28 και 29 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 2.396.873.399,2 ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Στις 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους ως προκαταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον ν. 4778/2021.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από 26 έως 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ, μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει σημαντικά ποσά για επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης:

19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

15.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.200.000 ευρώ σε 80 φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Σε ποιους απευθύνονται οι πληρωμές

Τα ποσά αφορούν συνταξιούχους, ανέργους, εργαζόμενες μητέρες, συμμετέχοντες σε προγράμματα απασχόλησης, καθώς και δικαιούχους εφάπαξ και επιστροφών εισφορών, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο τέλος του μήνα.

