Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 74 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 100.000 δικαιούχους έως 6 Φεβρουαρίου

Συνολικό ποσό ύψους 74.003.000 ευρώ θα καταβληθεί σε 99.862 δικαιούχους από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

Στις 3 Φεβρουαρίου, ποσό 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Φεβρουαρίου, ποσό 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

Από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου, ποσό 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβληθούν:

28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

85.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο φορέων.

