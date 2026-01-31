Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 74 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 100.000 δικαιούχους έως 6 Φεβρουαρίου
Σημαντικές καταβολές ξεκινούν από τη νέα εβδομάδα για συνταξιούχους, ανέργους και δικαιούχους επιδομάτων, με e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ να πιστώνουν ποσά που ξεπερνούν τα 74 εκατ. ευρώ.
Συνολικό ποσό ύψους 74.003.000 ευρώ θα καταβληθεί σε 99.862 δικαιούχους από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
- Στις 3 Φεβρουαρίου, ποσό 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.
- Στις 5 Φεβρουαρίου, ποσό 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.
Από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου, ποσό 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ
Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβληθούν:
- 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 85.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο φορέων.
