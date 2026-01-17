Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από 19 έως 23 Ιανουαρίου – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Συνολικά 85.666.878,27 ευρώ θα καταβληθούν σε 104.753 δικαιούχους κατά το διάστημα 19 έως 23 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου:

Θα καταβληθούν 196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών, που αφορούν επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

Από 19 έως 23 Ιανουαρίου:

Θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές:

21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Οι καταβολές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο φορέων και αφορούν τόσο παροχές κοινωνικής ασφάλισης όσο και ενισχύσεις απασχόλησης.

