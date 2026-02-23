Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως 27 Φεβρουαρίου – Συντάξεις, επιδόματα και εφάπαξ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου μεγάλος κύκλος πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), συνολικού ύψους περίπου 2,49 δισ. ευρώ, που αφορά περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές περιλαμβάνουν κυρίως συντάξεις Μαρτίου 2026, επιδόματα, εφάπαξ, επιστροφές εισφορών και ενισχύσεις απασχόλησης.

Καταβολές από e-ΕΦΚΑ

Στις 24 Φεβρουαρίου καταβάλλονται περίπου 1,28 δισ. ευρώ σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου.

Στις 26 Φεβρουαρίου ακολουθούν πληρωμές περίπου 1,13 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια δικαιούχους επίσης για συντάξεις Μαρτίου.

Στις 27 Φεβρουαρίου θα δοθούν περίπου 3,3 εκατ. ευρώ σε 8.500 δικαιούχους ως προκαταβολές συντάξεων βάσει του νόμου 4778/2021.

Παράλληλα, στο διάστημα 24–27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν περίπου 17 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ, ενώ στις 27 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί επιστροφή εισφορών μη μισθωτών ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 3.800 δικαιούχους.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ προχωρά επίσης σε σειρά καταβολών στο πλαίσιο επιδομάτων και προγραμμάτων απασχόλησης.

Περίπου 22 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλες ενισχύσεις.

Επιπλέον, 14 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε περίπου 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 19.000 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, περίπου 800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 70 φορείς για την κάλυψη εισφορών σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές αυτές αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κύκλους καταβολών του τελευταίου διαστήματος, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση σε μεγάλο αριθμό πολιτών και νοικοκυριών.

