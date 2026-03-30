Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Στους λογαριασμούς 94,2 εκατ. ευρώ έως 3 Απριλίου

30 Μαρ. 2026 8:19
Pelop News

Σταδιακά μέχρι την Π;αρασκευή 3 Απριλίου 2026 είναι προγραμματισμένες πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 94.232.000 ευρώ και να αφορά 123.391 δικαιούχους, καλύπτοντας συντάξεις, επιδόματα και ενισχύσεις από προγράμματα απασχόλησης.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι εξής καταβολές:

  • Στις 31 Μαρτίου θα διατεθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους ως προκαταβολή για συντάξεις Απριλίου 2026
  • Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας
  • Την ίδια ημέρα θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ
  • Στο διάστημα 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους που αφορούν εφάπαξ παροχές μετά από σχετικές αποφάσεις

Αντίστοιχα, η ΔΥΠΑ προχωρά σε πληρωμές για επιδόματα και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης:

  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές
  • 12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 84.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»

Οι καταβολές πραγματοποιούνται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται έως το τέλος της εβδομάδας.

