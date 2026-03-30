Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Στους λογαριασμούς 94,2 εκατ. ευρώ έως 3 Απριλίου

Σταδιακά μέχρι την Π;αρασκευή 3 Απριλίου 2026 είναι προγραμματισμένες πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 94.232.000 ευρώ και να αφορά 123.391 δικαιούχους, καλύπτοντας συντάξεις, επιδόματα και ενισχύσεις από προγράμματα απασχόλησης.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι εξής καταβολές:

Στις 31 Μαρτίου θα διατεθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους ως προκαταβολή για συντάξεις Απριλίου 2026

Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας

Την ίδια ημέρα θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ

Στο διάστημα 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους που αφορούν εφάπαξ παροχές μετά από σχετικές αποφάσεις

Αντίστοιχα, η ΔΥΠΑ προχωρά σε πληρωμές για επιδόματα και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης:

28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές

12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

84.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»

Οι καταβολές πραγματοποιούνται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται έως το τέλος της εβδομάδας.

