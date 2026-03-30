Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Στους λογαριασμούς 94,2 εκατ. ευρώ έως 3 Απριλίου
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 3 Απριλίου
Σταδιακά μέχρι την Π;αρασκευή 3 Απριλίου 2026 είναι προγραμματισμένες πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 94.232.000 ευρώ και να αφορά 123.391 δικαιούχους, καλύπτοντας συντάξεις, επιδόματα και ενισχύσεις από προγράμματα απασχόλησης.
Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι εξής καταβολές:
- Στις 31 Μαρτίου θα διατεθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους ως προκαταβολή για συντάξεις Απριλίου 2026
- Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας
- Την ίδια ημέρα θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ
- Στο διάστημα 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους που αφορούν εφάπαξ παροχές μετά από σχετικές αποφάσεις
Αντίστοιχα, η ΔΥΠΑ προχωρά σε πληρωμές για επιδόματα και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης:
- 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές
- 12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
- 84.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»
Οι καταβολές πραγματοποιούνται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται έως το τέλος της εβδομάδας.
