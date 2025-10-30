Πληρωμές επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ-δείτε ποιους αφορά

Τα χρήματα αφορούν τον μήνα Οκτώβριο και το συνολικό ύψους είναι στα 188.108.716 ευρώ.

Πληρωμές επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ-δείτε ποιους αφορά
30 Οκτ. 2025 10:29
Pelop News

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Παρασκευή 31/10/2025, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

  • Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ
  • Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 516 δικαιούχοι –171.683ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής:582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού:2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:25 Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:24 Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για αποζημιώσεις, πυρκαγιές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΦΩΤΟ
12:16 Ο «Κος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque ζωντανεύει στο θέατρο «Αγορά» από το Ρεφενέ
12:10 Επίδομα θέρμανσης 2025: Η προθεσμία για τις αιτήσεις και τα ποσά
12:10 Κύπρος: Απίστευτη γκάφα – Αστυνομικοί μετέφεραν πολίτη για επισκεπτήριο μαζί με κρατούμενους
12:05 Ντόρα Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον Λιμενάρχη Χανίων: «Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά, όχι αλαζονικά»
12:02 Πάτρα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ για τη διαχείριση και ασφάλεια Δικτύων Ατμού
12:00 Παράλιο Μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας: Τρεις δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους
11:59 Αγρίνιο: Συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας στα Καλύβια και για διαρρήξεις στη Στράτο
11:55 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι 25,5 εκατοστών
11:53 Κάτω Αχαΐα: Ανήλικος χωρίς ταυτότητα έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ
11:52 Δείτε για ποιο λόγο ξέσπασε ο Χρίστος Κούγιας
11:50 Προσοχή: Νέα απάτη στα social media – «Χακάρουν» προφίλ και ζητούν χρήματα από φίλους
11:48 Συνέντευξη Χάρη Δούκα στο pelop.gr: «Δεν υπάρχει σαφής απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία» ΒΙΝΤΕΟ
11:43 Συνάντηση Μητσοτάκη – Serafin στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η Συνοχή και η Άμυνα
11:42 Μπαίνει το πρέπει για τους άνδρες του ΝΟΠ
11:38 Οι τιμές για τα εισιτήρια στο τοπικό ντέρμπι
11:36 Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατασχέθηκε το αρχείο αιτήσεων του 2025
11:32 ΖΩΝΤΑΝΑ Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ
11:26 Οριακή πτώση στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ