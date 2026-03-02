Πληρωμές Φεβρουαρίου από τη ΔΥΠΑ: Πάνω από 179 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες ωφελούμενους

Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι ανά κατηγορία παροχών και προγραμμάτων

02 Μαρ. 2026 16:25
Pelop News

Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Φεβρουαρίου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες σε όλη τη χώρα.

Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, ενισχύοντας έμπρακτα την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών για χιλιάδες νοικοκυριά.

Τακτικά επιδόματα και βασικές παροχές

Η μεγαλύτερη δαπάνη αφορά τα τακτικά επιδόματα ανεργίας:

  • Α. Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας: 145.894.795,24 ευρώ σε 231.673 ωφελούμενους.

  • Β. Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων: 360.619,33 ευρώ σε 595 δικαιούχους.

  • Γ. Παροχές Μητρότητας – Γονεϊκότητας: 3.679.678,97 ευρώ σε 5.452 ωφελούμενους.

  • Δ. Επίδομα Εργασίας: 347.443,00 ευρώ σε 1.187 άτομα.

  • Ε. Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων: 522.888,69 ευρώ σε 2.584 δικαιούχους.

  • ΣΤ. Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: 1.376.877,31 ευρώ σε 1.610 ωφελούμενους.

  • Ζ. Λοιπές Παροχές Ασφάλισης: 40.987,09 ευρώ σε 52 άτομα.

Προγράμματα κατάρτισης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση δεξιοτήτων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης:

  • Η. Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων – ανέργων: 26.890.523 ευρώ σε 32.654 ωφελούμενους.

Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων και στη βελτίωση της θέσης των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας.

Ειδικά προγράμματα απασχόλησης

Στο πλαίσιο στοχευμένων παρεμβάσεων, καταβλήθηκαν επίσης ποσά για ειδικά προγράμματα απασχόλησης:

  • Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας: 475.791,91 ευρώ.

  • 100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής: 73.444,27 ευρώ.

  • 100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ: 104.365,22 ευρώ.

  • 4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας: 1.336.927,00 ευρώ.

  • 500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας: 480.104,02 ευρώ.

  • Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΠΥΤ): 274,44 ευρώ.

Σταθερός ρόλος στην κοινωνική συνοχή

Με τις πληρωμές Φεβρουαρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας, της στήριξης των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης.

Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα εντάσσεται στην πολιτική πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες, ενώ η Υπηρεσία συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες δράσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους και ευάλωτες ομάδες σε ολόκληρη τη χώρα.

