Πληρωμές: Ποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα εκταμιευτούν την Παρασκευή, οι δικαιούχοι

Από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των επιδομάτων για τον μήνα Ιανουάριο.

Το συνολικό ποσό των πληρωμών ανέρχεται σε 197.197.732 ευρώ. Οι καταβολές πραγματοποιούνται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από πλευράς τους.

Συγκεκριμένα:

• Επίδομα Παιδιού : 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ

• Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι –20.075.171 ευρώ

• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι –35.344.081 ευρώ

• Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ

• Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ

• Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι –175.818 ευρώ

• Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι 9.684.783 ευρώ

• Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ

• Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχο ι– 12.682.700 ευρώ

• Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ

• Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι–201.500 ευρώ

• Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

• Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ

• Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ

• Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ

• Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.13 8δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ

• Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι –13.616 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων:612.257

Σύνολο καταβολών: 197.197.732 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

-Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

-Επίδομα Παιδιού εδώ

-Επίδομα Στέγασης εδώ

-Επίδομα Γέννησης εδώ

-Επίδομα Αναδοχής εδώ

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων εδώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.

