Πλούτος υπό τη θάλασσα

Η υπογραφή της σύμβασης για το Block 2 στο Ιόνιο σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές προοπτικές για τη χώρα, με δυνητικά έσοδα έως 10 δισ. ευρώ για το Δημόσιο κι επένδυση άνω των 5 δισ. ευρώ, χωρίς κρατική συμμετοχή.

Η γεώτρηση στο «Ασωπός» μπορεί να αποκαλύψει αποθέματα, που καλύπτουν πολλαπλάσια της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου της Ελλάδας, αναβαθμίζοντας γεωπολιτικά τη Δυτική Ελλάδα και καθιστώντας την Ιόνιο πύλη ενεργειακής ανάπτυξης, με σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία συνολικά, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και την επενδυτική ελκυστικότητα.

