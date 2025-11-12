Πνίγηκε για ένα στοίχημα: 22χρονος στο Κορωπί χαροπαλεύει μετά από επικίνδυνο challenge – Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ!

Μια τραγική απόπειρα διαδικτυακού challenge εξελίχθηκε σε μάχη για τη ζωή για έναν 22χρονο από το Κορωπί, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» μετά την κατάποση ενός ολόκληρου μπέργκερ χωρίς μάσημα.

Ο νεαρός είχε βγει με την παρέα του για φαγητό, όταν —στο πλαίσιο ενός στοιχήματος-πρόκλησης— προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο το μπέργκερ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο αεραγωγός του φράχτηκε, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μπροστά στους φίλους του.

Μάχη στη ΜΕΘ – «Πολύ κρίσιμη η κατάστασή του»

Η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του Mega, περιέγραψε τη σοβαρότητα της κατάστασης:

«Είναι τραγικές καταστάσεις. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε να διασκεδάσει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο με σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο, στους νεφρούς και στα ζωτικά του όργανα».

Όπως ανέφερε, κανένας από την παρέα του δεν γνώριζε πρώτες βοήθειες για να τον βοηθήσει τη στιγμή που πνίγηκε. «Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα», είπε χαρακτηριστικά.

Η σημασία των πρώτων βοηθειών

Η γιατρός τόνισε ότι η έλλειψη γνώσεων πρώτων βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί μοιραία:

«Δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τρώμε, αλλά και να γνωρίζουμε όλοι βασικές πρώτες βοήθειες. Κανείς από την παρέα του 22χρονου δεν ήξερε πώς να τον βοηθήσει».

Η τραγική υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και προβληματισμό για την επικίνδυνη τάση των “challenges” που κυκλοφορούν στα social media, με γιατρούς και ειδικούς να προειδοποιούν για τις θανατηφόρες συνέπειες τέτοιων πρακτικών.

