Πνίγηκε για ένα στοίχημα: 22χρονος στο Κορωπί χαροπαλεύει μετά από επικίνδυνο challenge – Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ!

Σοκ προκαλεί το περιστατικό στο Κορωπί, όπου ένας 22χρονος κατέληξε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μετά από στοίχημα με φίλους να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με γιατρούς να κάνουν λόγο για σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Πνίγηκε για ένα στοίχημα: 22χρονος στο Κορωπί χαροπαλεύει μετά από επικίνδυνο challenge - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ!
12 Νοέ. 2025 14:25
Pelop News

Μια τραγική απόπειρα διαδικτυακού challenge εξελίχθηκε σε μάχη για τη ζωή για έναν 22χρονο από το Κορωπί, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» μετά την κατάποση ενός ολόκληρου μπέργκερ χωρίς μάσημα.

Ο νεαρός είχε βγει με την παρέα του για φαγητό, όταν —στο πλαίσιο ενός στοιχήματος-πρόκλησης— προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο το μπέργκερ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο αεραγωγός του φράχτηκε, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μπροστά στους φίλους του.

Μάχη στη ΜΕΘ – «Πολύ κρίσιμη η κατάστασή του»

Η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του Mega, περιέγραψε τη σοβαρότητα της κατάστασης:
«Είναι τραγικές καταστάσεις. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε να διασκεδάσει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο με σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο, στους νεφρούς και στα ζωτικά του όργανα».

Όπως ανέφερε, κανένας από την παρέα του δεν γνώριζε πρώτες βοήθειες για να τον βοηθήσει τη στιγμή που πνίγηκε. «Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα», είπε χαρακτηριστικά.

Η σημασία των πρώτων βοηθειών

Η γιατρός τόνισε ότι η έλλειψη γνώσεων πρώτων βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί μοιραία:
«Δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τρώμε, αλλά και να γνωρίζουμε όλοι βασικές πρώτες βοήθειες. Κανείς από την παρέα του 22χρονου δεν ήξερε πώς να τον βοηθήσει».

Η τραγική υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και προβληματισμό για την επικίνδυνη τάση των “challenges” που κυκλοφορούν στα social media, με γιατρούς και ειδικούς να προειδοποιούν για τις θανατηφόρες συνέπειες τέτοιων πρακτικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:54 Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη σερί μέρα ανόδου και πάνω από 2.050 μονάδες ο ΓΔ
17:48 ΔΕΕΠ: Η Μαργαρίτα Καπνίση στο πλευρό με τον Αντώνη Κουνάβη
17:41 Η Εμμα Στόουν είναι πιο μια μορφή γυναίκα στον κόσμο, δείτε ποιες άλλες είναι στη λίστα
17:33 Πάτρα: Τέσσερα χρόνια αποκλεισμένοι από το σπίτι τους – Περιμένουν διάνοιξη δρόμου στην Αρόη
17:24 Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» – Επανήλθε η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων
17:15 Τουρισμός: Αμερικανοί, Βρετανοί και Γερμανοί ανεδείχθησαν «πρωταθλητές» για το 2025
17:06 Καμπότζη και Ταϊλάνδη κοντά σε νέα πολεμική σύγκρουση – Πληγώθηκε η εκεχειρία που έκλεισε ο Τραμπ
16:56 Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Στις 27 Νοεμβρίου η κλήρωση για 8.500 δικαιούχους που θα λάβουν 1.000 ευρώ έκαστος
16:49 Συνάντηση αντιπροσωπείας του σπιράλ με Γεωργία Ντάτσικα
16:41 Ερασιτεχνικό: Τιμωρία για την Πάτρα 2005, αλλά ίσως έχει και συνέχεια…
16:35 Βογιατζής στον Peloponnisos FM: «Σπουδαίες εμπειρίες για τα παιδιά στο Elite Cup»
16:28 Εύοσμος: Η Δημοτική Αστυνομία έσωσε πολίτη που υπέστη εγκεφαλικό
16:20 Πατρινοί Σαμαρείτες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
16:13 Αλιάκμονας: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που πυροβόλησε ζευγάρι στο φράγμα
16:09 Χωρίς άγχος οι γυναίκες του ΝΟΠ με τον Αλιμο
16:04 Epic_O: Με 5άστερο resort ο Τσάκος δένει στην Ιθάκη – Εγκρίθηκε η μεγάλη επένδυση
15:56 Πάτρα: Ξεχασμένη ταμπέλα στη μέση του δρόμου εδώ και ένα μήνα – Αντίδραση μέσω της «Ανοιχτής Γραμμής με τον Πολίτη»
15:48 Παναγιωτόπουλος: «Ανεπαρκείς και ακατάλληλες οι συνθήκες διδασκαλίας στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας»
15:40 Αττική: 22χρονος κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει – Έφραξαν οι αεραγωγοί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
15:32 Σε διαθεσιμότητα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας εν μέσω του σκανδάλου 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ