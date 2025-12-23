Ποδαρικό με μειώσεις ΕΝΦΙΑ – Για ποιες περιοχές της Αχαΐας έρχονται μειώσεις

Το 2026 έρχεται και μαζί του φέρνει μειώσεις του ΕΝΦΙΑ. Μη βιαστείτε, βέβαια, να χαρείτε, καθώς οι μειώσεις δεν αφορούν όλους μας, αλλά και πάλι είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, εκείνην της ελάφρυνσης των ιδιοκτητών ακινήτων.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά: Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι που μέσα στο 2025 απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα, καθώς και όσοι διαπίστωσαν λάθη, κενά η παραλείψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους, θα πρέπει να προχωρήσουν σε ανάλογες τροποποιήσεις στο Ε9. Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Σύμφωνα με τον φοροτεχνικό και συνεργάτη του Peloponnisos FM 103,9 Αγγελο Γιανναράκη: «Η μείωση του ΕΝΦΙΑ στην περιοχή μας αφορά δύο κυρίως κατηγορίες: Πρώτον, τη σταδιακή κατάργηση του φόρου σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, η οποία θα φανεί από το 2026 και δεύτερον, τη μείωση της τάξεως του 20% σε ασφαλισμένες κατοικίες».

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Αγγελος Γιανναράκης: «Από το εκκαθαριστικό του 2026 θα υπάρξει μείωση 50% και πλήρης μηδενισμός το 2027, σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων. Το μέτρο δεν αφορά κατοικίες με αντικειμενική αξία πάνω από 400.000 ευρώ. Ειδικότερα για τον Δήμο Πατρέων επηρεάζονται 56 οικισμοί για την κατάργηση και συνολικά 517 σε όλη την Αχαΐα, ενώ η μείωση για ασφαλισμένα ακίνητα απαιτεί αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ κι αφορά κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ κι ασφαλισμένες για τουλάχιστον έναν χρόνο έναντι σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας κ.λπ.».

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (56 ΟΙΚΙΣΜΟΙ)

Μπάλας, Σκιόεσσα, Χάραδρος, Ελικίστρα, Καρυά, Πουρναρόκαστρο, Ρυάκι, Ρωμανός, Μοίρα, Γκοτσαίικα, Νέο Σούλι, Αγιος Ιωάννης, Κεφαλόβρυσο, Μιντζαίικα, Παναγιά, Προφήτης Ηλίας, Δρεσθενά, Μοιραίικα, Θεριανό, Καμίνια, Μονοδένδρι, Τσουκαλαίικα, Θέα, Λυγιαίς, Παυλόκαστρον, Καλλιθέα, Ανω Καλλιθέα, Κρήνη, Αγιος Κωνσταντίνος, Μονή Ομπλού, Κρυσταλλόβρυση, Μαυρομανδήλα, Αγία Παρασκευή, Πετρωτόν, Σαραβάλιον, Αγιος Στέφανος, Κεφαλόβρυσον, Μπάκαρι, Χαντζηλιάκον, Ρογίτικα, Ακταίο, Ανω Καστρίτσιον, Αραχοβίτικα, Κάτω Αραχοβίτικα, Αργυρά, Δρέπανον, Κάτω Καστρίτσιον, Μαγούλα, Πιτίτσα, Πλατάνι, Σελλά, Ψαθόπυργος, Κάτω Ροδινή, Αγιος Νικόλαος.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (132 ΟΙΚΙΣΜΟΙ)

Σωτήρ, Φωνησκαριά, Βαλιμίτικα, Δάφναι, Αγιος Ηλίας, Διγελιώτικα, Κουλούρα, Κούμαρης Κουνινά, Αγία Αννα, Μονή Πεπελενίτσης, Πελεκίστρα, Πετροβούνι, Κάτω Μαυρίκιον, Αγιος Ιωάννης, Ανω Μαυρίκιον, Μελίσσια, Λάκκα, Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Πυργάκιον, Παρασκευή, Πτέρη, Αγιος Ανδρέας, Αγιος Παντελεήμων, Αχλαδέα, Κάτω Πτέρη, Μπουφούσκια, Σελινούς, Τέμενη, Χατζής, Αιγείρα, Αιγαί, Αλμυρός, Λαμπινός, Αμπελόκηποι, Παλιοκάτωνα, Πιμπαίικα, Βελά, Εξοχή, Μοναστήριον, Οασις, Περιθώριον, Σελιάνα, Σινεβρόν, Χρυσάνθιον, Κασάνεβα, Ακράτα, Πύργος, Φούρνοι, Αγία Βαρβάρα, Βουνάκιον, Αμπελος, Βαλιμή, Βούτσιμος, Ζαρούχλα, Κάτω Ποταμιά, Καλαμιάς, Ποταμίτικος Γιαλός, Κράθιον, Γκουμαίικα, Μεσορρούγιον, Ανω Μεσορρούγι, Σόλος, Παραλία Πλατάνου, Περιστέρα, Αγρίδιον, Χαλκιάνικα, Πλάτανος, Ανω Ποταμιά, Κορινθιακό Μπαλκόνι, Τσιβλός, Παραλία Ποροβίτσης, Ποροβίτσα, Συλιβαινιώτικα, Καλυβίτης, Κερνίτσα, Λόφος, Ανω Διακοπτόν, Πούντα, Ελαιών, Μετόχιον, Τερψιθέα, Ελίκη, Καλαντέρι, Ζαχλωρίτικα, Καθολικόν, Κερύνεια, Νέα Κερύνεια, Μαμουσιά, Δερβένιον, Νικολαίικα, Ριζόμυλος, Ροδιά, Τράπεζα, Παραλία Τραπέζης, Ζήρια, Ανω Ζήρια, Λαμπίριον, Σαρκουνάς, Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Δαμακίνιον, Βουνόπυργος, Καμάραι, Μπούκα, Πεύκα, Νέος Ερινεός, Κάτω Σαλμενίκον, Ανω Σαλμενίκον, Βοτένη, Μονή Αγίας Ελεούσης, Νέο Σαλμενίκον, Αγιος Κωνσταντίνος, Αλσος, Βερίνον, Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Γκραίκας, Γρηγόρης, Επταπίττα, Δημητρόπουλον, Δουκαναίικα, Ανω Δουκαναίικα, Κρήνη, Μικρόνι, Λάκκα, Λόγγος, Μάγειρας, Μυρόβρυση, Νεραντζιαί, Σελιανίτικα, Τούμπα, Μερτίδιον.

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (115 ΟΙΚΙΣΜΟΙ)

Αλυκαί, Μανεταίικα, Παραλία Κάτω Αχαΐας, Πίσω Συκέα, Κάπελη, Αγιοβλασίτικα, Λεύκος, Στεναΐτικα, Αλισσός, Καμενίτσα, Παραλία Αλισσού, Προφήτης Ελισσαίος, Ανω Αχαΐα, Ελαιοχώριον, Κάτω Αλισσός, Γιαλός, Νιφοραίικα, Παραλία Νιφοραιίκων, Πετροχώριον, Βεσκουκαίικα, Βυθούλκας, Καρυά, Λαμπραίικα, Λογοθέτης, Μετόχιον, Λάπας, Νέον Βουπράσιον, Αγιος Νικόλαος, Αγιος Κωνσταντίνος, Μονή Αγίου Νικολάου, Απιδεών, Αραξος, Ακρωτήριο Αράξου, Καλόγρια, Ανω Βελιτσαί, Κάτω Βελιτσαί, Καγκάδιον, Λακκόπετρα, Ιονική Ακτή, Καρνάρι, Λιμανάκι, Ματαράγκα, Κεφαλαίικα, Μιχόιον, Κάνδαλος, Τσαμαίικα, Ψευτέικα, Πέτας, Ρίολος, Μαζαίικα, Σαγαίικα, Απόστολοι, Βραχναίικα, Γερουσαίικα, Μπουταίικα, Σταθμός, Καραίικα, Γομοστόν, Καραμεσιναίικα, Ράχη, Κρίνος, Λιμνοχώριον, Καλαμάκιον, Κάτω Λιμνοχώριον, Παραλία Καλαμακίου, Μύρτος, Γιουλαίικα, Πουρνάριον, Φράγκα, Σπαναίικα, Τσακώνικα, Λουσικά, Σπαλιαραίικα, Υψηλή Ράχη, Καλαμάκιον, Αγιος Νικόλαος, Αυγεραίικα, Θωμαίικα, Ποιμενοχώριον, Αγιος Στέφανος, Παλαιά Περιστέρα, Φυλακές, Ανω Σουδεναίικα, Αρλα, Αχαϊκόν, Γαλαναίικα, Γκανέικα, Κάτω Μαζαράκιον, Μιτόπολις, Κώμη, Σουβαλιωτέικα, Πόρται, Σαντομέριον, Αμπελάκια, Μονή Αγίας Μαρίνης Μαρίτσης, Πολύλοφον, Φλόκας, Ζησιμαίικα, Φώσταινα, Χαϊκάλιον, Κατσαϊταίικα, Κουνελαίικα, Χαραυγή, Νεοχώριον, Τρία Πηγάδια.

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (89 ΟΙΚΙΣΜΟΙ)

Χαλανδρίτσα, Κυδωνιές, Μαστοραίικα-Σταμαίικα, Βασιλικόν, Αγριλιά, Κυδωνίαι, Στέρνα, Στεφάνη, Ελληνικόν, Αγία Ελεούσα, Βαλματούρα, Κανελλάκι, Κούμαρης, Νεοχώριον, Χρυσαυγή, Ισωμα, Καλανίστρα, Ροδιά, Κάλανος, Καλούσιον, Καταρράκτης, Κριθαράκια, Αστέριον, Λακκώματα, Τσαπουρνιά, Μιράλιον, Νέον Κομπηγάδιον, Μίχας, Πλάτανος, Πλατανόβρυση, Αγία Παρασκευή, Κάτω Πλατανόβρυση, Κοίμησις, Ανω Σταροχώρι, Δαφνούλα, Κάτω Σταροχώρι, Τρούσας, Φαραί, Πρέβεδος, Χρυσοπηγή, Ανω Χρυσοπηγή, Αγιος Γεώργιος, Αβράμιον, Καλέντζιον, Μπαντσαίικα, Λεόντιον, Βεταίικα, Γολέμι, Θωμέικα, Κατσαϊτέικα, Κουναβαίικα, Οβρυόκαμπος, Ανω Μαζαράκιον, Δεμέστιχα, Σταυροδρόμιον, Ξηροχώριον, Πανουσαίικα, Ράχη, Αγία Βαρβάρα, Γάλαρος, Αγία Μαρίνα, Κάτω Αγία Μαρίνα, Αγιος Δημήτριος, Αλεποχώριον, Βελιμάχιον, Μονή Αγίων Πάντων, Δροσιά, Κάτω Δροσιά, Κουμπέριον, Πτέρη, Ερυμάνθεια, Κάλφας, Μασουραίικα, Μανέσιον, Γολέμιον, Κάτω Μαστραντώνιον, Μαστραντώνης, Ρουπακιά, Σκιαδάς, Καρπέτα, Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών, Μπαράκες, Πηγάδια, Σκούρας, Καρδάσι, Σπαρτιά, Κυπαρίσσιον, Χιόνα.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (125 ΟΙΚΙΣΜΟΙ)

Αυλών, Βραχνίον, Κραστικοί, Μονή Αγίας Λαύρας, Σούβαρδον, Στάση Κερπινής, Ανω Βλασία, Ανω Λουσοί, Βαλβούσια, Βάλτα, Βιλιβίνα, Γουμένισσα, Δουμενά, Δροσάτον, Καλλιφώνιον, Κάνδαλος, Κάτω Βλασία, Μενυχταίικα, Μετόχιον, Μονή Αγίου Νικολάου Βλασίας, Κάτω Ζαχλωρού, Ανω Ζαχλωρού, Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, Κάτω Λουσοί, Λουσικόν, Κερπινή, Κέρτεζη, Κορφαί, Κούτελη, Παλαιά Κούτελη, Κρυονέριον, Λαγοβούνιον, Λαπαναγοί, Μανέσιον, Μπούμπουκας, Μικρός Ποντιάς, Καρούσιον, Λομποκάς, Μέγας Ποντιάς, Πετσάκοι, Μπόσι, Πλατανιώτισσα, Δίγελα, Πριόλιθος, Προφήτης Ηλίας, Μουρίκιον, Ρωγοί, Σιγούνιον, Λεύκη, Σκεπαστόν, Τρεχλόν, Λαπάθεια, Φλάμπουρα, Νεοχώριον, Ορθολίθιον, Τριπόταμα, Ανω Τριπόταμα, Ανω Ψωφίς, Βασιλική, Κάτω Τριπόταμα, Ψωφίς, Πλατανίτσα, Αγράμπελα, Αγρίδιον, Αλέσταινα, Ανάστασις, Μονή Αγίων Θεοδώρων, Αροανία, Δεσινόν, Καμενιάνοι, Δροβολοβόν, Λεχούριον, Κερασέα, Λιβάρτζιον, Λιβάδιον, Λιβαρτζινόν, Πλάκα, Σειραί, Αγιοι Θεόδωροι, Αγιος Γεώργιος, Θωμαίικα, Κρήνη, Κλειτορία, Βάλτος, Ελατόφυτον, Ζαρέλια, Καλλιθέα, Αγιος Νικόλαος, Ανω Κλειτορία, Αρμπουνας, Αγιος Βλάσιος, Γλάστρα, Δρυμός, Κάτω Δρυμός, Καστέλλιον, Καστρία, Κλείτωρ, Κρινόφυτα,Λευκάσιον, Λυκουρία, Κερασιά, Παγκράτιον, Παγκραταίικα Καλύβια, Σελλά, Στενόν, Πλανητέρον, Τουρλάδα, Φίλια, Αγιοι Θεόδωροι, Ζευγολατιόν, Καλύβια, Μονή Αγίου Αθανασίου, Δάφνη, Αμυγδαλέα, Νάσια, Πάος, Βεσίνιον, Δεχουναίικα, Παλαιός Πάος, Ποταμιά, Πεύκον, Σκοτάνη, Αγιος Γεώργιος, Κάτω Χόβολη, Ανω Χόβολη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



