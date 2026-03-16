ΠΟΕΔΗΝ: Πανυγειονομική απεργία στις 19 Μαρτίου – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και πορεία στο Οικονομικών

Σε 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία στην Περιφέρεια και σε στάση εργασίας από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Αττική προχωρά η ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη 19 Μαρτίου, οργανώνοντας παράλληλα πανελλαδική συγκέντρωση στις 9 το πρωί έξω από το υπουργείο Υγείας και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

Η Ομοσπονδία συνδέει την κινητοποίηση με τη συνολική εικόνα πίεσης που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθεί να επικρατεί στο ΕΣΥ, παρά τις παρεμβάσεις των τελευταίων ετών. Στο διεκδικητικό της πλαίσιο επαναφέρει αιτήματα για αυξήσεις μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση συμβασιούχων, ενίσχυση της στελέχωσης και επαρκή χρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα στοιχεία που παρουσιάζει για τις μονάδες εντατικής θεραπείας και τα χειρουργεία. Όπως αναφέρει, ενώ το 2019 λειτουργούσαν 450 κλίνες ΜΕΘ, στο τέλος της πανδημίας ο αριθμός τους είχε φτάσει τις 1.250, όμως σήμερα λειτουργούν περίπου 850. Αντίστοιχα, από τις περίπου 1.000 χειρουργικές αίθουσες που υπήρχαν στο τέλος της πανδημίας, σήμερα λειτουργούν μόνο 600 για τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις, με την ΠΟΕΔΗΝ να αποδίδει το πρόβλημα κυρίως στις ελλείψεις προσωπικού.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι λίστες αναμονής μειώθηκαν το τελευταίο διάστημα χάρη στα απογευματινά χειρουργεία που χρηματοδοτήθηκαν δωρεάν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο μέτρο ολοκληρώνεται μέσα στη χρονιά και εκτιμά πως, αν δεν υπάρξουν προσλήψεις ώστε να ανοίξουν οι 400 κλειστές χειρουργικές αίθουσες, οι καθυστερήσεις θα επιστρέψουν και οι ασθενείς θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με μεγάλες αναμονές ή πρόσθετο οικονομικό βάρος.

