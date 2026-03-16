ΠΟΕΔΗΝ: Πανυγειονομική απεργία στις 19 Μαρτίου – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και πορεία στο Οικονομικών

Σε νέα κινητοποίηση προχωρά η ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη 19 Μαρτίου, με 24ωρη πανελλαδική απεργία στην Περιφέρεια και στάση εργασίας στην Αττική. Η Ομοσπονδία συνδέει την κινητοποίηση με τις ελλείψεις προσωπικού, τις κλειστές κλίνες ΜΕΘ και τις ανενεργές χειρουργικές αίθουσες, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεσες προσλήψεις το πρόβλημα θα οξυνθεί.

16 Μαρ. 2026 14:30
Pelop News

Σε 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία στην Περιφέρεια και σε στάση εργασίας από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Αττική προχωρά η ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη 19 Μαρτίου, οργανώνοντας παράλληλα πανελλαδική συγκέντρωση στις 9 το πρωί έξω από το υπουργείο Υγείας και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

Η Ομοσπονδία συνδέει την κινητοποίηση με τη συνολική εικόνα πίεσης που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθεί να επικρατεί στο ΕΣΥ, παρά τις παρεμβάσεις των τελευταίων ετών. Στο διεκδικητικό της πλαίσιο επαναφέρει αιτήματα για αυξήσεις μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση συμβασιούχων, ενίσχυση της στελέχωσης και επαρκή χρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα στοιχεία που παρουσιάζει για τις μονάδες εντατικής θεραπείας και τα χειρουργεία. Όπως αναφέρει, ενώ το 2019 λειτουργούσαν 450 κλίνες ΜΕΘ, στο τέλος της πανδημίας ο αριθμός τους είχε φτάσει τις 1.250, όμως σήμερα λειτουργούν περίπου 850. Αντίστοιχα, από τις περίπου 1.000 χειρουργικές αίθουσες που υπήρχαν στο τέλος της πανδημίας, σήμερα λειτουργούν μόνο 600 για τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις, με την ΠΟΕΔΗΝ να αποδίδει το πρόβλημα κυρίως στις ελλείψεις προσωπικού.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι λίστες αναμονής μειώθηκαν το τελευταίο διάστημα χάρη στα απογευματινά χειρουργεία που χρηματοδοτήθηκαν δωρεάν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο μέτρο ολοκληρώνεται μέσα στη χρονιά και εκτιμά πως, αν δεν υπάρξουν προσλήψεις ώστε να ανοίξουν οι 400 κλειστές χειρουργικές αίθουσες, οι καθυστερήσεις θα επιστρέψουν και οι ασθενείς θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με μεγάλες αναμονές ή πρόσθετο οικονομικό βάρος.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:42 Αντίστροφη μέτρηση για τον Patras half marathon, μέχρι πότε οι αιτήσεις
16:40 Γαλλία: Στο σκαμνί ξανά ο Σαρκοζί, για ποια αδικήματα θα δικαστεί
16:32 Παύλιανη: Ιδανική πρόταση για ανοιξιάτικη απόδραση
16:24 Μια ακόμα χώρα είπε όχι στον Τραμπ, η Ισπανία δεν συμμετέχει σε στρατιωτική αποστολή
16:16 Ο ρεαλιστικός στόχος του ΝΟΠ είναι το πλεονέκτημα έδρας στα Play-oyts
16:08 Οι προτάσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για τον οδοντωτό
16:00 «Πόλεμος πάντων μέν πατήρ έστι»
15:54 Κατώτατος μισθός: «Κλείδωσε» η αύξηση, οι ανακοινώσεις στις 24 Μαρτίου
15:47 Εργαζόμενοι ΟΣΕ: «Ντρέπεται και η ντροπή για τον οδοντωτό»
15:39 ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις εκλογές, ψήφισαν 174.813 πολίτες στις εκλογές
15:31 ΑΣΕΠ: Λήγει η διορία για μόνιμες θέσεις στο νοσοκομείο
15:24 Ερμής: Συγκίνηση στην βράβευση του Νίκου Λεοντίου
15:16 Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ κάνουν βήμα πίσω και επιτρέπουν την διέλευση Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ
15:09 Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά τεστ της Εθνικής, δείτε τα νέα πρόσωπα
15:00 Πάτρα: «Χωρίς προστασία η πρώτη κατοικία» – Κριτική στο ισχύον πτωχευτικό πλαίσιο από τη Λούκα Κατσέλη
14:59 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κρίσιμο το δίμηνο έως το Πάσχα – Καμία χαλάρωση στα μέτρα, 2.128 κρούσματα και 484.135 θανατώσεις
14:52 Αιγιάλεια: Πρώτος εγκεκριμένος προϋπολογισμός στη χώρα και μείωση τελών 1,9 εκατ. ευρώ
14:47 Πάτρα: Νέο τριήμερο παραστάσεων για το «Μια (;) Γυναίκα Μόνη» στο Λιθογραφείον
14:40 Νέα Μάκρη: Στην Ευελπίδων οι τρεις Τούρκοι για τους πυροβολισμούς στη Μαραθώνος
14:30 ΠΟΕΔΗΝ: Πανυγειονομική απεργία στις 19 Μαρτίου – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και πορεία στο Οικονομικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
