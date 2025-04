Ποια είναι η εντυπωσιακή η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος, που έγινε viral στον τελευταίο αγώνα των Μαϊάμι Χιτ, της έγραψαν «Greek Freak 2.0»!

Ονομάζεται Trish Christakis. Η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος του CBS είναι γνωστή αρκετά χρόνια τώρα για την δουλειά της στο Μαϊάμι, ενώ τα κατορθώματά της έχουν φτάσει και ως τη χώρα μας, την οποία επισκέπτεται συχνά. Τις τελευταίες ώρες ωστόσο, η ίδια έχει γίνει το απόλυτο viral στο NBA λόγω μιας πολύ εντυπωσιακής φωτογραφίας.

Συγκεκριμένα, μια ανάρτηση που έκανε στο X, η ρεπόρτερ που ασχολείται με τις ομάδες του Μαϊάμι συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Η Trish Christakis ήταν στο Kaseya Center, όπου οι Μαϊάμι Χιτ αντιμετώπιζαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ένας αγώνας που ήταν ο τελευταίος για την ομάδα της Φλόριντα τη φετινή αγωνιστική περίοδο καθώς αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των PlayOff. Η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ ήταν παρούσα και μια φαινομενικά απλή φωτογραφία που ανάρτησε μερικές ώρες αργότερα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κόσμου.

Year 3! What a season for the Miami Heat, thankful 🙏🏻❤️🏀

Thank you, Aaron Visions for snapping this pic during my last live shot this season! pic.twitter.com/gJbjlpE8gS

— Trish Christakis (@TrishChristakis) April 29, 2025