Ποια είναι η νέα Miss Universe 2025 που αναδείχθηκε στην Ταϊλάνδη

Η 25χρονη Φατίμα Μπος από το Μεξικό στέφθηκε Miss Universe 2025 σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Ταϊλάνδη, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ταραχώδεις σεζόν του διαγωνισμού τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το BBC, η νικήτρια είχε αποχωρήσει αρχές Νοεμβρίου από προγραμματισμένη εκδήλωση, μετά από δημόσια επίπληξη από αξιωματούχο της διοργάνωσης, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και απειλές αποκλεισμού προς όσες διαγωνιζόμενες την υποστήριξαν. Το περιστατικό οδήγησε σε αναστάτωση, με δύο μέλη της κριτικής επιτροπής να παραιτούνται, ενώ ένας εξ αυτών κατήγγειλε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις στην επιλογή φιναλίστ.

Ο θεσμός της Μις Υφήλιος, από τους ιστορικότερους διαγωνισμούς ομορφιάς διεθνώς, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπος με πολιτισμικές και οργανωτικές προκλήσεις μεταξύ των ιδιοκτητών από την Ταϊλάνδη και το Μεξικό. Στη φετινή διοργάνωση, η εκπρόσωπος της Ταϊλάνδης Praveenar Singh κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν οι υποψήφιες από Βενεζουέλα, Φιλιππίνες και Ακτή Ελεφαντοστού.

Η Ταϊλάνδη φιλοξένησε τον θεσμό για τέταρτη φορά και η εγχώρια υποψήφια θεωρούνταν φαβορί. Η στέψη της νέας Μις Υφήλιος, της 74ης από το 1952, αναδεικνύει τη στρατηγική του οργανισμού να εξελιχθεί σε σύγχρονο media brand, προσαρμοσμένο στις ψηφιακές πλατφόρμες και ιδιαίτερα στο TikTok.

Οι φετινές εκδηλώσεις οργανώθηκαν από τον Ταϊλανδό επιχειρηματία Nawat Itsaragrasil, ιδρυτή του Miss Grand International, ο οποίος έχει την άδεια διοργάνωσης, ενώ τη συνολική εποπτεία έχει ο Μεξικανός επιχειρηματίας Raul Rocha. Η αυξημένη δημοφιλία του διαγωνισμού στη Νοτιοανατολική Ασία – ιδιαίτερα σε Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες και Ινδονησία – έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό και τη σημασία της διάκρισης για τις υποψήφιες.

Τα επεισόδια εντάθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν ο κ. Itsaragrasil επέκρινε τη Μις Μεξικό για μη ανάρτηση προωθητικού υλικού, ενώ η ένταση οδήγησε σε αποχώρηση της Μπος και άλλων διαγωνιζομένων. Ο οργανισμός αποδοκίμασε το περιστατικό και ανέλαβε τον έλεγχο της διοργάνωσης. Ακολούθησαν παραιτήσεις κριτών, με τον Γάλλο Omar Harfouch να καταγγέλλει ότι είχε διαμορφωθεί ανεπίσημη λίστα φιναλίστ, κάτι που ο οργανισμός διέψευσε.

Στον προκριματικό γύρο των βραδινών φορεμάτων σημειώθηκε και ατύχημα, όταν η Μις Τζαμάικα έπεσε στη σκηνή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η περίοδος αναταραχής συμπίπτει με αλλαγές στην ηγεσία. Η Anne Jakrajutatip, η οποία είχε αποκτήσει τα δικαιώματα του διαγωνισμού το 2022 και είχε εφαρμόσει εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, αποχώρησε από τη θέση της CEO πριν τις προ-εκδηλώσεις και αντικαταστάθηκε από τον διπλωμάτη Mario Bucaro. Η ίδια είχε διευρύνει τη συμμετοχή επιτρέποντας σε τρανς γυναίκες, παντρεμένες και μητέρες να λάβουν μέρος, καθώς και καταργώντας το ηλικιακό όριο.

Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα της εταιρείας της και η πολυπλοκότητα στη νέα δομή διοίκησης μεταξύ Μπανγκόκ και Μεξικού δημιούργησαν πρόσθετες δυσκολίες. Πρώην στελέχη και αναλυτές επισημαίνουν ότι η έλλειψη ενιαίας κατεύθυνσης επηρεάζει αρνητικά την εικόνα του brand.

Παράλληλα, ακαδημαϊκοί τονίζουν ότι οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ περιοχών παραγωγής και κοινού αποτελούν πρόκληση, με ορισμένους φαν στη Λατινική Αμερική να αντιδρούν σε αλλαγές που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

