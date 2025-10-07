Ποια επιδόματα και πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο – Αναλυτικός οδηγός

Ολα τα επιδόματα που θα καταβληθούν τον Νοέμβριο

Ποια επιδόματα και πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο - Αναλυτικός οδηγός
07 Οκτ. 2025 10:05
Pelop News

Πλήθος επιδομάτων αναμένεται να καταβληθεί μέσα στον Νοέμβριο, προσφέροντας οικονομική ανακούφιση σε χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ και την ΔΥΠΑ, τα επιδόματα που θα καταβληθούν περιλαμβάνουν το επίδομα των 250 ευρώ, το επίδομα ενοικίου, το επίδομα παιδιού Α21, το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αναμένεται να πληρωθεί αρχές Δεκεμβρίου.

1. Επίδομα 250 ευρώ
Το επίδομα των 250 ευρώ αφορά κυρίως συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία:

  • Συνταξιούχους άνω των 65 ετών, που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
  • Συνταξιούχους αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας.
  • Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ΟΠΕΚΑ.
  • Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
  • Ανάδοχους γονείς ενταγμένους σε προγράμματα αναπηρίας.

Το επίδομα καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες.

Αποκλείονται από το επίδομα:

  • Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που δεν είχαν συμπληρώσει την ηλικία έως 31 Δεκεμβρίου 2024.
  • Όσοι έχουν εισόδημα άνω των 14.000 ευρώ για άγαμους ή 26.000 ευρώ για έγγαμους.
  • Όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ για άγαμο ή 300.000 ευρώ για έγγαμο.
  • Συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά.
  • Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς το εισόδημά τους από εργασία συχνά υπερβαίνει το όριο.
  • Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024.

2. Επιστροφή ενοικίου
Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Το ποσό ενίσχυσης φτάνει έως 800 ευρώ ετησίως για κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για φοιτητικές κατοικίες προβλέπεται επίσης έως 800 ευρώ ανά φοιτητή.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ η καταβολή γίνεται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία φορολογικών δηλώσεων και μισθωτήρια.

3. Επίδομα παιδιού Α21
Η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 θα καταβληθεί στις 28 Νοεμβρίου. Το επίδομα χορηγείται από το πρώτο παιδί και το ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και το οικογενειακό εισόδημα:

  • 70, 42 ή 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το εισόδημα.
  • 140, 84 ή 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί.

Τα υπόλοιπα επιδόματα, όπως το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, θα καταβληθούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της υπηρεσίας, ενώ το επίδομα θέρμανσης αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 Η ΝΕΠ στο «Nea Smyrni Trophy 5» – Φωτογραφίες
13:07 Νόμπελ Φυσικής 2025: Στους Clarke, Devoret και Martinis για τη «μακροσκοπική» κβαντομηχανική
13:00 Αίολος Αγυιάς: Τι δήλωσαν Βασίλης Σκέντζος και Αγγελος Χατζαράς για την πρεμιέρα
13:00 Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;
12:58 Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κλήτευση Μυλωνάκη και άλλων μαρτύρων
12:55 ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για 850 νέες επιχειρήσεις με επιχορήγηση 14.800 ευρώ
12:52 Η Κάτω Αχαΐα στέλνει μήνυμα ζωής: Eκδήλωση για την οδική ασφάλεια με βιωματικές δράσεις
12:49 Μπακογιάννη: «Η κουτάλα Τσίπρα θα ανακατέψει τα νερά της αντιπολίτευσης»
12:47 Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter): Δυσκολίες σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα
12:45 Νέος κλειστός χώρος άθλησης στην Πάτρα
12:43 ΕΔΕ για το λάθος φάρμακο στο “Αττικόν”: Τι εξετάζει το νοσοκομείο
12:38 Politico: Η Γαλλία σε τροχιά αστάθειας – Η Ευρώπη φοβάται ντόμινο πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων
12:32 Και επίσημα η Μαρία Τρόντσα στην ΕΑΠ
12:30 Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο
12:24 Η Ρωσία αναχαίτισε 210 drone, μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις
12:24 Νετανιάχου: «Το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά» – Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ
12:21 Η Άνω Οβρυά «βούλιαξε» μέσα σε έξι λεπτά: Το ίδιο δράμα, άλλη μια μέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:18 Νέο επίδομα για οικογένειες δείτε ποιους αφορά
12:10 Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη
12:08 Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες και τέσσερις νεκρούς – Σε εξέλιξη οι έρευνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ