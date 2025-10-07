Ποια επιδόματα και πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο – Αναλυτικός οδηγός

Πλήθος επιδομάτων αναμένεται να καταβληθεί μέσα στον Νοέμβριο, προσφέροντας οικονομική ανακούφιση σε χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ και την ΔΥΠΑ, τα επιδόματα που θα καταβληθούν περιλαμβάνουν το επίδομα των 250 ευρώ, το επίδομα ενοικίου, το επίδομα παιδιού Α21, το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αναμένεται να πληρωθεί αρχές Δεκεμβρίου.

1. Επίδομα 250 ευρώ

Το επίδομα των 250 ευρώ αφορά κυρίως συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία:

Συνταξιούχους άνω των 65 ετών, που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Συνταξιούχους αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ΟΠΕΚΑ.

Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.

Ανάδοχους γονείς ενταγμένους σε προγράμματα αναπηρίας.

Το επίδομα καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες.

Αποκλείονται από το επίδομα:

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που δεν είχαν συμπληρώσει την ηλικία έως 31 Δεκεμβρίου 2024.

Όσοι έχουν εισόδημα άνω των 14.000 ευρώ για άγαμους ή 26.000 ευρώ για έγγαμους.

Όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ για άγαμο ή 300.000 ευρώ για έγγαμο.

Συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς το εισόδημά τους από εργασία συχνά υπερβαίνει το όριο.

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024.

2. Επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Το ποσό ενίσχυσης φτάνει έως 800 ευρώ ετησίως για κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για φοιτητικές κατοικίες προβλέπεται επίσης έως 800 ευρώ ανά φοιτητή.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ η καταβολή γίνεται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία φορολογικών δηλώσεων και μισθωτήρια.

3. Επίδομα παιδιού Α21

Η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 θα καταβληθεί στις 28 Νοεμβρίου. Το επίδομα χορηγείται από το πρώτο παιδί και το ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και το οικογενειακό εισόδημα:

70, 42 ή 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το εισόδημα.

140, 84 ή 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί.

Τα υπόλοιπα επιδόματα, όπως το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, θα καταβληθούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της υπηρεσίας, ενώ το επίδομα θέρμανσης αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου.

