Ποια ήταν η αντίδραση της Lady Gaga για την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Σκιά στην ιστορική εμφάνιση της Lady Gaga στη διάσημη παραλία της Κοπακαμπάνα έριξε η είδηση ότι η αστυνομία του Ρίο ντε Τζανέιρο απέτρεψε σχεδιαζόμενη βομβιστική επίθεση κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Η παγκόσμια σταρ, ωστόσο, δήλωσε πως δεν είχε λάβει καμία ειδοποίηση για πιθανή απειλή πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Βραζιλία: Απέτρεψαν τρομοκρατικό χτύπημα στη συναυλία της Lady Gaga ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

«Η πρώτη μας επαφή με την πληροφορία για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα ήταν μέσω των ΜΜΕ», δήλωσαν εκπρόσωποι της τραγουδίστριας. Όπως ανέφεραν, ούτε η Gaga ούτε η ομάδα της είχαν ενημερωθεί επίσημα από τις αρχές για οποιονδήποτε κίνδυνο, παρότι υπήρχε στενή συνεργασία με τις δυνάμεις ασφαλείας για την οργάνωση της συναυλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες σχεδίαζαν επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και βόμβες μολότοφ, στρατολογώντας ακόμη και ανήλικους. Η επιχείρηση είχε την κωδική ονομασία «Fake Monster» και φέρεται να στόχευε την LGBTQ+ κοινότητα – της οποίας η Gaga αποτελεί ανοιχτή υπερασπιστή.

Η τραγουδίστρια, σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, επικεντρώθηκε στο συναίσθημα που της άφησε η εμφάνιση μπροστά σε ένα πλήθος ρεκόρ. «Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εκεί. Δεν μπορώ να περιγράψω τη συγκίνηση. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει δώσει ποτέ γυναίκα στην ιστορία», έγραψε μεταξύ άλλων, τονίζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον λαό της Βραζιλίας.

Nothing could prepare me for the feeling I had during last night’s show—the absolute pride and joy I felt singing for the people of Brazil. The sight of the crowd during my opening songs took my breath away. Your heart shines so bright, your culture is so vibrant and special, I… pic.twitter.com/KCXvMxakZx

— Lady Gaga (@ladygaga) May 4, 2025