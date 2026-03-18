Ποια λειτουργία σταματάει στο Instagram από τον Μάιο

Σε μια σημαντική αλλαγή πολιτικής προχωρά το Instagram, καθώς καταργεί την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption) στα ιδιωτικά μηνύματα των χρηστών από τις 8 Μαΐου 2026.

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε διακριτικά μέσω της σελίδας βοήθειας της πλατφόρμας και ήρθε στο φως μέσα από δημοσίευμα της The Guardian, σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή στον τρόπο που διαχειρίζεται η εταιρεία την ιδιωτικότητα των επικοινωνιών.

Πρόσβαση της Meta στα μηνύματα

Με την κατάργηση της συγκεκριμένης λειτουργίας, η Meta θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων μεταξύ όλων των χρηστών. Μέχρι σήμερα, αυτό δεν ίσχυε για όσους είχαν επιλέξει να ενεργοποιήσουν την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη λόγω της περιορισμένης χρήσης της λειτουργίας. Όπως δήλωσε, «πολύ λίγοι χρήστες επέλεγαν την κρυπτογραφημένη επικοινωνία», γι’ αυτό και η επιλογή καταργείται σταδιακά.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν end-to-end encryption μπορούν να το κάνουν μέσω του WhatsApp, όπου η λειτουργία παραμένει βασικό χαρακτηριστικό.

Πιέσεις από αρχές και οργανώσεις

Η Meta είχε δεχθεί έντονες πιέσεις τα τελευταία χρόνια από διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου και οργανώσεις για την προστασία των παιδιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το FBI, η Interpol, η National Crime Agency και η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας.

Οι φορείς αυτοί υποστήριζαν ότι η ευρεία χρήση κρυπτογράφησης θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα εντοπισμού και αντιμετώπισης εγκληματικών δραστηριοτήτων, ιδίως σε περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Αντιδράσεις για την ιδιωτικότητα

Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις που υπερασπίζονται την ιδιωτικότητα των χρηστών, καθώς η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο θεωρείται βασικό εργαλείο προστασίας των προσωπικών επικοινωνιών.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της ιδιωτικότητας και την ανάγκη για ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον, ένα δίλημμα που συνεχίζει να απασχολεί κυβερνήσεις, τεχνολογικές εταιρείες και κοινωνία.

