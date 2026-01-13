Ποια θα είναι η αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Σταθερό εικαστικό στίγμα, τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο

Στη λογική της σταθερής ταυτότητας και της συνεπούς επικοινωνιακής παρουσίας κινείται και φέτος το Πατρινό Καρναβάλι, με την επίσημη αφίσα να διατηρεί βασικά εικαστικά στοιχεία και να ενσωματώνει παράλληλα δράσεις συμμετοχής, εκπαίδευσης και δημιουργίας, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr.

13 Ιαν. 2026 15:44
Pelop News

Τη στρατηγική της σταθερής εικαστικής ταυτότητας φαίνεται πως ακολουθεί και φέτος το Πατρινό Καρναβάλι, διατηρώντας το βασικό μοτίβο της επίσημης αφίσας και το σήμα του Καρναβαλιού που έχει σχεδιάσει ο Αντώνης Παπαντωνόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η φιλοσοφία που επικρατεί είναι ότι ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός οφείλει να έχει σταθερή, σοβαρή και αναγνωρίσιμη παρουσία στον χρόνο, χωρίς συχνές και αποσπασματικές αλλαγές στο βασικό του εικαστικό αποτύπωμα.

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί, άλλωστε, κάτι πρωτόγνωρο για τον θεσμό. Από το 1965 έως και το 1985, το Πατρινό Καρναβάλι ακολουθούσε την ίδια ακριβώς λογική, χρησιμοποιώντας την ίδια αφίσα επί σειρά ετών, με μοναδική διαφοροποίηση τον χρωματισμό. Ένα εικαστικό μοτίβο που λειτούργησε ως σταθερό σημείο αναφοράς και συνέβαλε στη δημιουργία ισχυρής ταυτότητας για τη διοργάνωση. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε μεγάλα καρναβάλια της Ευρώπης και όχι μόνο.

Το κλασικό -πλέον- σχέδιο του Αντώνη Παπαντωνόπουλου θα φιλοξενηθεί και φέτος στην αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή αφίσα ακολουθεί το περσινό εικαστικό πρότυπο, με αλλαγή στον χρωματισμό και φυσικά στις ημερομηνίες, διατηρώντας όμως το ίδιο αναγνωρίσιμο σχέδιο που έχει δημιουργήσει ο Αντώνης Παπαντωνόπουλος. Πρόκειται για μια επιλογή που κινείται στη λογική της επικοινωνιακής συνέχειας, καθώς -όπως επισημαίνεται- το λογότυπο και η βασική εικόνα του Πατρινού Καρναβαλιού αποτελούν «κεφάλαιο» και όχι ένα στοιχείο που αλλάζει κάθε χρόνο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο Καρναβάλι των Παιδιών, όπου η φετινή αφίσα προκύπτει μέσα από εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, πραγματοποιείθηκε  ργαστήριο γραφιστικής στον«Κόμβο» του Πατρινού Καρναβαλιού, με εκπαιδευτή τον Αλέξη Σακελλαρόπουλο. Το τελικό παραδοτέο ήταν η αφίσα του Παιδικού Καρναβαλιού, ως προϊόν ομαδικής εργασίας, αναδεικνύοντας τόσο τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων όσο και τα οφέλη της συμμετοχής τους σε σύγχρονες εκπαιδευτικές δράσεις.

Δράσεις, συνεργασίες και καρναβαλική παραγωγή

Παράλληλα με το εικαστικό σκέλος, η φετινή καρναβαλική προετοιμασία ενισχύεται από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων και συνεργασιών. Περισσότεροι από 300 Πατρινοί συμμετέχουν στην τελετή έναρξης μέσα από τραγούδι και όχι μόνο, ενώ θα δούμε και… ξεχωριστές συναντήσεις.

Μία από τις συνεργασίες είναι και αυτή με την Καρναβαλική Ακαδημία και των πληρωμάτων που συμμετέχουν σε αυτή. Συγκεκριμένα, με την βοήθεια της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας τα πληρώματα απέκτησαν έναν χώρο στην περιοχή του ποταμιού της Παναγίτσας για δύο μήνες, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τα άρματά τους.

Όμως η συνεργασία με την Καρναβαλική Ακαδημία δεν τελειώνει εδώ, καθώς μαζί με το Καρναβαλικό Εργαστήρι θα δούμε και φέτος στην πλατεία Γεωργίου το Carnival Lab στο πλαίσιο του οποίου θα κατασκευαστούν δύο άρματα, ενισχύοντας το δημιουργικό και παραγωγικό αποτύπωμα της φετινής διοργάνωσης.

