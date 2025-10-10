Ποιο ζευγάρι πάντρεψε και γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΦΩΤΟ

Η νύφη, Εβίνα Γιακουμάτου είναι κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, αλλά και στέλεχος του κόμματος και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, είναι πρώην συνεργάτης του Πρωθυπουργού

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Ειρήνης στο «Politia Tennis Club» στην Εκάλη, έγινε ο γάμος της Εβίνας Γιακουμάτου και του Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου το βράδυ της Παρασκευής (10.10.2025). Κουμπάρος στη γαμήλια τελετή είναι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νύφη, Εβίνα Γιακουμάτου είναι κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, αλλά και στέλεχος του κόμματος και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, είναι πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί το καλοκαίρι, ενώ πριν από τη γέννηση του γιου του είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
