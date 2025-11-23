Ποιοι δικηγόροι έχουν αποχή Δευτέρα 24/11 και Τρίτη 25/11

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δηλώσεις του προέδρου της Ενωσης Δικαστών Ελλάδας

Ποιοι δικηγόροι έχουν αποχή Δευτέρα 24/11 και Τρίτη 25/11
23 Νοέ. 2025 16:08
Pelop News

Καθολική αποχή από τα καθήκοντά τους, θα πραγματοποιήσουν αύριο Δευτέρα 24 και μεθαύριο Τρίτη 25 Νοεμβρίου, οι δικηγόροι της Λάρισας μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, η οποία λήφθηκε «σε ένδειξη απόλυτης αποδοκιμασίας των πρόσφατων απαράδεκτων δηλώσεων του προέδρου της Ενωσης Δικαστών Ελλάδας κατά των δικηγόρων, των θεσμικών εκπροσώπων τους, αλλά και της λειτουργίας των Δικηγορικών Συλλόγων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, ο πρόεδρος της ΕνΔΕ «αξίωσε την παραδειγματική τιμωρία όσων δικηγόρων κρίνουν τη Δικαιοσύνη με τρόπους τους οποίους ο ίδιος δεν εγκρίνει, αξιώνοντας πειθαρχικούς ελέγχους, άλλως να οδηγηθούν οι ένοχοι στα Δικαστήρια…».

Συμπληρώνει δε ότι «κάθε επίθεση στους δικηγόρους, από όπου κι αν προέρχεται, είναι επίθεση στην Κοινωνία και στο Κράτος Δικαίου. Ο νόμος ορίζει με σαφήνεια τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του επαγγέλματός μας, αναγνωρίζοντάς μας θέση θεμελιώδη, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή της Δικαιοσύνης».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:14 Κόρινθος: Και άλλος νεκρός στο κανάλι, τι συνέβη
19:07 Νέα ανάρτηση Ζελένσκι για ευχαριστίες
19:00 Αχαΐα: Δρόμος και φωτιές έφεραν μείωση στα κάμπινγκ
18:49 Η Ολυμπιάδα σπουδαία εμφάνιση και «καθαρή» νίκη με τον ΑΟ Αιγιαλέων
18:39 Δήμος Ερυμάνθου: Μόνο σε μια κατηγορία έκανε αύξηση σε δημοτικά τέλη για το 2026
18:30 Τα σούπερ μάρκετ θα επιλέξουν πόσες από τις 4 εορταστικές Κυριακές θα είναι ανοιχτά
18:21 Δείτε πότε ανοίγει η ψησταριά «Κουκούλι»
18:11 Το Reuters αποκαλύπτει την αντιπρόταση της ΕΕ στο σχέδιο των ΗΠΑ
18:02 Η «απάντηση» του Μπονάνου στον Δήμο για το Καρναβάλι
17:53 Τι αποκάλυψε η Μπόμπα για τον Τανιμανίδη
17:47 Ισραήλ: Εν ψυχρώ βομβαρδισμός στα νότια προάστια της Βηρυτού
17:42 Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη στο ποτάμι
17:34 Μπαίνει και ο Ερντογάν στη μάχη για την Ουκρανία!
17:25 ΗΠΑ: 30χρονη δασκάλα έκανε σεξ με μαθητές Γυμνασίου και τους έδινε και ναρκωτικά…
17:18 Μπλακ-άουτ και ήττα για τις γυναίκες της Ακαδημίας
17:06 Εξαλλος ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, έξαλλος με τους Ευρωπαίους!
17:01 Με ανατροπή η Παναχαϊκή, νίκη ο Παναιγιάλειος, ήττα η Θύελλα
16:49 «Eπανάσταση» από τους αγρότες: από 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου κλείνουν δρόμους, λιμάνια, τελωνεία!
16:38 Με ανυπομονησία περιμένει τον Αργυρό η Γκίλφοϊλ!
16:28 Στάση στο Αίγιο ο Παύλος Γερουλάνος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ