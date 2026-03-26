Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι βλέπουν αύξηση στις αποδοχές τους το 2026

Από τον Απρίλιο του 2026 προβλέπεται νέα οριζόντια αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, με το κόστος του μέτρου να υπολογίζεται στα 358 εκατ. ευρώ για φέτος.

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι βλέπουν αύξηση στις αποδοχές τους το 2026
26 Μαρ. 2026 16:40
Pelop News

Νέα ενίσχυση στις αποδοχές τους αναμένεται να δουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μέσα στο 2026, καθώς από τον Απρίλιο προβλέπεται οριζόντια αύξηση 40 ευρώ μικτά τον μήνα, σε συνέχεια του μηχανισμού που συνδέει τις αποδοχές στο Δημόσιο με την πορεία του κατώτατου μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος αυτής της παρέμβασης εκτιμάται στα 358 εκατ. ευρώ για το 2026.

Η συγκεκριμένη αύξηση δεν είναι η μόνη αλλαγή για φέτος. Στο συνολικό πακέτο του 2026 συνυπολογίζονται και οι ωφέλειες από τη φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά και οι παρεμβάσεις που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Με αυτά τα δεδομένα, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για το 2026 διαμορφώνεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ, ενώ μόνο οι μισθολογικές παρεμβάσεις πέρα από τη φορολογία υπολογίζονται σε περίπου 620 εκατ. ευρώ.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους μισθούς

Στην πράξη, η αύξηση των 40 ευρώ μικτά δεν μεταφράζεται σε ίδιο καθαρό ποσό για όλους, αφού το τελικό όφελος εξαρτάται από τη φορολογία, την οικογενειακή κατάσταση, τα επιδόματα και τα χρόνια υπηρεσίας. Γι’ αυτό και η πραγματική ενίσχυση που θα φανεί στην τσέπη κάθε υπαλλήλου διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Το βασικό, πάντως, είναι ότι το 2026 συνεχίζεται η ανοδική πορεία των αποδοχών στο Δημόσιο, σε συνδυασμό με άλλες μόνιμες παρεμβάσεις που έχουν ήδη ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό. Αυτή η εικόνα προκύπτει από τα επίσημα δημοσιονομικά κείμενα του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε βάθος τετραετίας, από το 2023 έως το 2026, το μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων για μισθούς και παροχές στο Δημόσιο φτάνει περίπου τα 3,28 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 2,46 δισ. ευρώ αφορούν γενικές παροχές για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ τα υπόλοιπα κατανέμονται σε ειδικότερες κατηγορίες, όπως οι ένστολοι, οι γιατροί του ΕΣΥ, τα μέλη ΔΕΠ, το Υπουργείο Εξωτερικών και οι δικαστικοί.

Από εκεί και πέρα, η τελική εικόνα στη μισθοδοσία θα εξαρτηθεί και από το πότε θα ολοκληρωθεί η τεχνική προσαρμογή των μισθοδοτικών συστημάτων στους φορείς του Δημοσίου. Το βασικό μήνυμα, όμως, παραμένει ότι το 2026 φέρνει νέο γύρο ενίσχυσης στις αποδοχές, με το μεγαλύτερο οριζόντιο βήμα να ξεκινά από τον Απρίλιο.

