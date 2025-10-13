Ποιοι είναι οι 7 όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς, ανάμεσα τους δίδυμα αδέλφια ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι πρώτοι επτά όμηροι παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό το πρωί της Δευτέρας 13/10/2025, από τη Χαμάς.

Συνολικά, 20 ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών, οι πρώτοι επτά όμηροι που απελευθερώθηκαν είναι οι εξής:

– Gali Berman

– Ziv Berman

– Eitan Abraham Mor

– Omri Miran

– Matan Angrest

– Alon Ohel

– Guy Gilboa-Dalal

Ziv Berman και Gali Berman

Οι δίδυμοι αδελφοί Ziv και Gali Berman απήχθησαν από το σπίτι τους στο κιμπούτς Kfar-Aza κατά τη διάρκεια της επίθεσης 7ης Οκτωβρίου. Ήταν 26 ετών τότε και έχουν πλέον συμπληρώσει τα 27.

Σε συνέντευξή της στο CNN τον Φεβρουάριο του 2025, η μητέρα τους, Liran Berman, είπε ότι άλλοι όμηροι που είχαν απελευθερωθεί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι τα αδέλφια ήταν ζωντανά. Είπε ότι η οικογένεια δεν είχε λάβει καμία πληροφορία πέρα από το γεγονός ότι τα δύο αδέλφια ήταν ζωντανοί.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών ανέφερε ότι ο Ziv Berman αρέσκεται να ξεκινάει τη μέρα του με ένα φλιτζάνι καφέ και ένα παιχνίδι τάβλι και ότι διαθέτει «μια εντυπωσιακή συλλογή παπουτσιών». Ανέφερε επίσης ότι είναι οπαδός των ριάλιτι σόου και λατρεύει τα σπιτικά μπισκότα της μητέρας του.

Τα δύο αδέλφια, που ήταν αχώριστα, εργάζονταν μαζί στον κλάδο της μουσικής παραγωγής. Οι γονείς και ο μεγαλύτερος αδελφός τους επέζησαν από την επίθεση.

Eitan Abraham Mor

Ο Eitan Abraham Mor, με καταγωγή από το Kiryat Arba, εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο φεστιβάλ Supernova όταν απήχθη κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία φορά που εθεάθη ο Mor, τότε 23 ετών, ήταν όταν μετέφερε άλλους σε ασφαλές μέρος.

Ο Εϊτάν Μορ διατηρούσε επαφή με τους γονείς του, αν και είχε πάρει αποστάσεις από τη θρησκεία.

Matan Angrest

Ο στρατιώτης της IDF Matan Angrest ήταν 20 ετών όταν απήχθη από μαχητές της Χαμάς από το Nahal στις 7 Οκτωβρίου και πλέον είναι 22 ετών.

Η οικογένειά του ανέφερε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του ποδοσφαιριστή Λιονέλ Μέσι και όνειρό του είναι να πάει στις ΗΠΑ για να δει έναν αγώνα του ΝΒΑ. Η οικογένειά του ανέφερε επίσης ότι αυτός και ο πατέρας του είχαν σχεδιάσει να κάνουν ένα τατουάζ με ένα λιοντάρι πριν ο Matan απαχθεί και ότι ο πατέρας του το έχει κάνει τώρα.

Omri Miran

Ο Omri Miran απήχθη όταν ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στο σπίτι της οικογένειάς του στο κιμπούτς Nahal Oz. Ήταν 46 ετών τότε.

Τον Απρίλιο του 2024, η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε τον Miran μαζί με τον αμερικανο-ισραηλινό όμηρο Keith Siegel, ο οποίος έχει ήδη απελευθερωθεί.

Η σύζυγος του Miran, Lishay Lavi, και οι κόρες του Roni και Alma επέζησαν από την επίθεση της Χαμάς.

Alon Ohel

Ο Alon Ohel ήταν 22 ετών όταν απήχθη από το φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου.

Άλλοι όμηροι που έχουν απελευθερωθεί δήλωσαν ότι κρατούτναν μαζί με τον Ohel καθ’ όλη τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, σύμφωνα με τουςTimes of Israel.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ohel είναι ένας ταλαντούχος πιανίστας που σκοπεύει να σπουδάσει τζαζ στο Τελ Αβίβ.

Η οικογένειά του έφερε ένα κίτρινο πιάνο στην πλατεία του Τελ Αβίβ, που ονομάστηκε «Πλατεία των Ομήρων» προς τιμήν του.

Guy Gilboa-Dalal

Ο Guy Gilboa-Dalal ήταν 22 ετών όταν απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Απήχθη μαζί με τον 24χρονο φίλο του Evyatar David.

Σύμφωνα με το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών, έχει βαθιά αγάπη για την ιαπωνική κουλτούρα, έχει μάθει μόνος του τη γλώσσα και ονειρεύεται να επισκεφθεί τη χώρα.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Χαμάς τράβηξε βίντεο τους Guy Gilboa-Dalal και David να παρακολουθούν την απελευθέρωση άλλων ομήρων και δημοσίευσε το βίντεο στο Telegram.

Ο αδελφός του Guy Gilboa-Dalal, Gal Gilboa-Dalal, δήλωσε στο CNN ότι αυτό ισοδυναμούσε με ψυχολογική βασανιστήρια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



