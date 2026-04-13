Ποιοι Μητροπολίτες έρχονται την Παρασκευή στο Αίγιο για την γιορτή της Παναγίας της Τρυπητής

Την Παρασκευή του Πάσχα 17 Απριλίου το Αίγιο τιμά την πολιούχο και προστάτιδά του Παναγία Τρυπητή.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της γιορτής έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 16/04

19:00 Μέγας Εόρτιος Πολυαρχιερατικός Εσπερινός

23.00-02.30 Ιερά Αγρυπνία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04

07:00 Όρθρος

08:20 Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία

09:15-09:30 Προσέλευση Επισήμων Προσκεκλημένων στον Ιερό Ναό

10.30 Απόλυση Θείας Λειτουργίας

10:45 Εκκίνηση Λιτανείας της Ιεράς Εικόνας από το Ιερό Προσκύνημα ως την πλατεία Αγίας Λαύρας από την καθιερωμένη διαδρομή Ζωοδόχου Πηγής-Μιχαλοπούλου-Αγίου Ανδρέου-Ερμού-Πλατεία Αγίας Λαύρας με την συνοδεία του Ιερού Κλήρου, της Δημοτικής Αρχής, των Επίσημων Προσκεκλημένων, Σωμάτων Ασφαλείας, Εκπροσώπων Φορέων και Αρχών, Αντιπροσωπειών Σχολείων και υπό τους ήχους των Φιλαρμονικών: Αιγίου “Η ΕΥΤΕΡΠΗ”, Ακράτας και Δημοτικής Αιγείρας “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ”.

Αμέσως μετά, η Ιερά Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Τρυπητής θα επιστρέψει στο Ιερό Προσκύνημα με στρατιωτικό όχημα στο Ιερό Προσκύνημα, μέσω των οδών Κλ.Οικονόμου-Μητροπόλεως-Ι. Μεσσηνέζη-1ης Μάη 1886-Υψηλά Αλώνια-Αράτου-Αιγιαλέως-Κλ.Οικονόμου-Ασ.Φωτήλα-Ταξιαρχών-Ν.Σολιώτη-Ν.Πλαστήρα-Κανελλοπούλου-Ζ.Πηγής.

Ακολούθως, ο Δήμος Αιγιαλείας θα παραθέσει το καθιερωμένο γεύμα για τους φιλοξενούμενους επίσημους προσκεκλημένους.

Στις Ακολουθίες την παραμονή και ανήμερα της εορτής θα παραστούν οι Μητροπολίτες: πρώην Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, Πατρών κ. Χρυσόστομος, Νέας Ιωνίας-Φιλαδελφείας-Ηρακλείου-Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, Παραμυθίας-Φιλιατών-Γηρομερίου-Πάργης κ. Σεραπίων, Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος και Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

