Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ-Δείτε τα κριτήρια

Πραγματικό αλλά και τεκμαρτό εισόδημα θα ληφθεί υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών για να πληρωθούν την ενίσχυση των 250 ευρώ που καθιερώνεται από φέτος.

Το επίδομα θα πληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου και μετά τις διευκρινίσεις που παρείχε η ΑΑΔΕ στον ΕΦΚΑ σχετικά με τα εισοδήματα που θα ληφθούν υπόψη, οι συνταξιούχοι που θα το πάρουν θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο.

Το 250άρι θα πληρωθεί επίσης χωρίς κριτήρια σε 300.000 δικαιούχους που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας και σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ.

Το γεγονός ότι στους συνταξιούχους θα ληφθούν υπόψη και τα τεκμαρτά εισοδήματα ενδέχεται να θέσει εκτός επιδόματος άτομα που μπορεί να έχουν χαμηλή σύνταξη αλλά να υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια λόγω τεκμηρίων από την αξία της ακίνητης περιουσίας τους.

Ως προς το ηλικιακό όριο των 65 ετών, αυτό θα πρέπει να είχε συμπληρωθεί ως τον Δεκέμβριο του 2024. Αν ένας συνταξιούχος συμπλήρωσε το 65ο έτος μέσα στο 2025, θα πληρωθεί το αντίστοιχο επίδομα τον Νοέμβριο του 2026.

Στα κριτήρια μπαίνει ως προϋπόθεση η καταβολή σύνταξης μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, που σημαίνει ότι όσοι έχουν έναρξη πληρωμής σύνταξης στους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, μένουν εκτός επιδόματος για φέτος, αλλά θα είναι δικαιούχοι στην πληρωμή του 2026.

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν ακόμη προσωρινή σύνταξη δεν θα πάρουν επίσης το 250άρι φέτος τον Νοέμβριο, αλλά θα είναι δικαιούχοι την επόμενη χρονιά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι συνταξιούχοι για να πάρουν το επίδομα, είναι να έχουν συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα ως 14.000 ευρώ αν είναι άγαμοι ή χήροι και ως 26.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι. Η δε ακίνητη περιουσία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ αντίστοιχα για τους έγγαμους.

Στα πραγματικά εισοδήματα θα ελέγχεται και η ύπαρξη εισοδημάτων από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα εισόδημα από μισθώματα, ή από απασχόληση εφόσον ο συνταξιούχος συνεχίζει να εργάζονται. Τα εισοδήματα εκτός σύνταξης θα λειτουργούν ως κόφτες για το επίδομα εφόσον με αυτά οι συνταξιούχοι υπερβαίνουν τα όρια των 14.000 ευρώ (αν είναι άγαμοι ή χήροι) και των 26.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι.

Ειδικά για συνταξιούχους που δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος πλην της σύνταξης, ως φορολογητέο εισόδημα θεωρείται το εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές ή μερίσματα) μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις, όπως η κράτηση 6% για ασθένεια και η εισφορά αλληλεγγύης που ξεκινά από συντάξεις άνω των 1.434 ευρώ .

Για ζευγάρι συνταξιούχων το επίδομα θα καταβάλλεται και στους δύο εφόσον έκλεισαν το 65ο έτος μέχρι πέρυσι τον Δεκέμβριο και το συνολικό μηναίο φορολογητέο εισόδημά τους αφαιρουμένων των ασφαλιστικών κρατήσεων ανέρχεται στα 2.167 ευρώ, είτε προέρχεται από συντάξεις είτε και από άλλες πηγές όπως εισόδημα από ενοίκιο. Αν ο ένας από τους δύο είναι 65, το επίδομα θα δοθεί σε αυτόν, αρκεί να πληρούνται και τα άλλα κριτήρια.

Για μεμονωμένους συνταξιούχους (άγαμους, ή σε κατάσταση χηρείας) που έκλεισαν τα 65 μέχρι πέρυσι τον Δεκέμβριο, είναι άνω των 65 ετών το επίδομα των 250 ευρώ δικαιούνται όσοι λαμβάνουν μηνιαίως ποσά συντάξεων ως 1.167 ευρώ προ φόρου. Αν υπάρχουν και άλλα εισοδήματα, τότε δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 1.167 ευρώ μαζί με τη σύνταξη.

Η προσωπική διαφορά συνυπολογίζεται στη σύνταξη και μπορεί να βγάλει εκτός επιδόματος πολλούς συνταξιούχους που υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια λόγω προσωπικής διαφοράς. Για παράδειγμα συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη 1.000 ευρώ πληροί τις εισοδηματικές προϋποθέσεις για να παίρνει το 250άρι. Αν όμως έχει και 300 ευρώ προσωπική διαφορά τότε το μηνιαίο εισόδημα ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ και το ετήσιο είναι πάνω από 14.000 ευρώ, οπότε αυτομάτως κόβεται από το 250άρι.

