Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται σήμερα, αναλυτικό πρόγραμμα καταβολών
20 Φεβ. 2026 8:35
Οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ ξεκινούν νωρίτερα λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου 2026), ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν πρόσβαση στα ποσά πριν το εορταστικό τριήμερο. Οι ημερομηνίες ακολουθούν τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μη μισθωτών και μισθωτών, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του e-ΕΦΚΑ (16 Φεβρουαρίου 2026), οι καταβολές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν:
    • Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
    • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1.1.2017 και μετά μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016), για μισθωτούς και μη μισθωτούς.
    • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών).
  • Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν:
    • Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ).
    • Λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).
    • Κύριες συντάξεις ΝΑΤ (ναυτικών).
    • Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε εμφανίζονται τα ποσά στους λογαριασμούς και στα ΑΤΜ Οι τράπεζες πιστώνουν τα ποσά από το απόγευμα (συνήθως από τις 17:00) της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας:

  • Για τις συντάξεις της 24ης Φεβρουαρίου (μη μισθωτοί, νέες συντάξεις ΕΦΚΑ, επικουρικές ιδιωτικού τομέα): Τα χρήματα εμφανίζονται από το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.
  • Για τις συντάξεις της 26ης Φεβρουαρίου (ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο κ.λπ.): Τα χρήματα εμφανίζονται από το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.

Η επίσπευση οφείλεται στην αργία της Καθαράς Δευτέρας, που πέφτει Δευτέρα 23/02/2026, και αποσκοπεί στην ομαλή ροή των πληρωμών πριν το τριήμερο.

