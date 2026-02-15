Ποιοι θα μιλήσουν για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στη Λάρισα

Τη Δευτέρα 16/2 η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθιυπουργού σε ξενοδοχείο της Λάρισας.

15 Φεβ. 2026 17:25
Pelop News

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa στη Λάρισα θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

-Απόστολος Καλογιάννης, πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων

-Ιωάννα Καραβάνα, Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

-Θέμης Λαζαρίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

-Μαριάννα Τουμασάτου, Ηθοποιός

-Σωτήρης Τσουκαρέλης, Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά».

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Την παρουσίαση θα έχουν ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, Δημοσιογράφος Θεσσαλία TV και η Αλεξία Τασούλη, Δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV.

