Ποιος και γιατί μηνύει τον Αρη Μουγκοπέτρο

Ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθεί ο Αρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση που κατέθεσε χθες Πέμπτη 18/09/2025, σε βάρος του, ο φίλος του που φέρεται να του είχε δώσει την κροτίδα η οποία εξερράγη στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του, στο πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, στις 21 Απριλίου του 2025.

Τη δικαστική εξέλιξη «πυροδότησε» μία φωτογραφία που ανάρτησε ο Αρης Μουγκοπέτρος στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Instagram και στο Facebook, στην οποία απεικονιζόταν ο πρώην φίλος του να διασκεδάζει παρέα με άλλους άνδρες σε πανηγύρι, γράφοντας κάτω από τη φωτογραφία ένα μακροσκελές κείμενο και σχολιάζοντας με χαρακτηρισμούς.

«Την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ο εγκαλούμενος- μηνυόμενος (Αρης Μουγκοπέτρος), ανήρτησε τόσο στη σελίδα του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “Facebook”, όσο και στον αντίστοιχο λογαριασμό του στο “Instagram”, δημοσίευση, η οποία είχε επί λέξει ως εξής:

Ο “Κύριος” που ήταν “Φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε τη κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθανόταν που καθόταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει; Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα ό,τι και να κάνει αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ότι θέλει!».

Ο μηνυτής αναφέρει ότι η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία, την οποία είχε αναρτήσει παρανόμως χωρίς τη συναίνεσή του και την οποία προηγουμένως είχε επεξεργαστεί – έχοντας τοποθετήσει δείκτη που να δείχνει τον ίδιο.

Η μήνυση που κατέθεσε ο πρώην φίλος του Αρη Μουγκοπέτρου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τριπόλεως αφορά τα αδικήματα της εξύβρισης, της συκοφαντικής δυσφήμισης και για παραβίαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Από την πλευρά του, ο πρώην φίλος του Αρη Μουγκοπέτρου θεώρησε πως με τη συγκεκριμένη δημοσίευση ο βιρτουόζος του κλαρίνου ξεπέρασε κάθε όριο ανεκτής συμπεριφοράς.

Την ίδια ώρα ο Αρης Μουγκοπέτρος κατέβασε τη σχετική φωτογραφία από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς, ωστόσο, να προβεί σε νέα δημοσίευση ανάκλησης.

