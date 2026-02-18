Ποιος Ουκρανός θέλει να γίνει Ρώσος;

Οχι μια, όχι δυο, αλλά πολλές φορές έχω γράψει ότι πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα τελειώσει. Το έγραφα ακόμα και όταν ο Τραμπ δήλωνε πως θα τον τελείωνε σε 24 ώρες. Η εξήγηση ήταν και είναι απλή: Η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει και η Ουκρανία δεν μπορεί να χάσει.

Ενα παράδειγμα είναι το Ντονμπάς που η Ρωσία το ζητά για να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να το δώσει. Οι Ουκρανοί πολίτες όμως λένε σε όλες τις δημοσκοπήσεις σκληρά «όχι» και ξέρετε γιατί; Γιατί εκεί ζουν 300.000 Ουκρανοί, ενώ έχουν σκοτωθεί χιλιάδες συνάνθρωποί τους. Θα γίνουν αυτοί Ρώσοι πολίτες;

Και τι σημαίνει «Ρώσοι πολίτες»; Σημαίνει πολίτες χωρίς δικαιώματα και σε μόνιμη αδιανόητα σκληρή κατοχή. Για παράδειγμα αυτή την εβδομάδα ο Πούτιν απαγόρευσε το WhatsApp και περιόρισε τη λειτουργία του Telegram.

Ο Πούτιν δεν αντέχει οι απλοί Ρώσοι να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες που καθιστούν τις συνομιλίες τους αόρατες στις υπηρεσίες ασφαλείας. Ετσι κατευθύνει τους χρήστες σε μια κρατική εφαρμογή, που ονομάζεται Max, είναι εγκατεστημένη σε κάθε κινητό που πωλείται στη χώρα και η μαζική παρακολούθηση των πολιτών είναι εξαιρετικά εύκολη. Ποιος θέλει να γίνει Ρώσος πολίτης, που να τον παρακολουθεί χωρίς έλεος μια δικτατορία;

Δείτε τώρα μια παρενέργεια από την απαγόρευση του WhatsApp που το χρησιμοποιούσαν και οι Ρώσοι στρατιώτες στις μάχες για συνεννοήσεις.

Ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε 201 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις ρωσικές δυνάμεις από την περασμένη Τετάρτη μέχρι την Κυριακή.

Οι δυνάμεις του Κιέβου δεν είχαν καταλάβει τόσο μεγάλη έκταση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2023, όταν είχαν εξαπολύσει την αντεπίθεσή τους. Τα εδάφη που ανακατέλαβαν αντιστοιχούν σχεδόν στα εδαφικά κέρδη που είχαν οι Ρώσοι όλον τον Δεκέμβριο (244τετρ. χλμ.).

Ο πόλεμος λοιπόν θα τελειώσει όταν ο Πούτιν δεν θα αντέχει να χάνει 35.000 άνδρες κάθε μήνα. Και όπως έχω ξαναγράψει, αν ο Τραμπ είχε ενισχύσει την Ουκρανία όταν ανέλαβε πρόεδρος, ο Πουτιν θα είχε ήδη συμφωνήσει με όσα εδάφη είχε καταλάβει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



