Ποιους απειλεί η Καρυστιανού

Η είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική αρένα δεν αφορά ένα ακόμη νέο κόμμα, αλλά την προσπάθεια πολιτικής έκφρασης του αντισυστημικού και αντιμνημονιακού ακροατηρίου.

Οι παρεμβάσεις της δείχνουν σαφή στόχευση, να ενώσει δυνάμεις που και σήμερα είναι κατακερματισμένες, αλλά αριθμητικά ικανές να διεκδικήσουν όλες μαζί ακόμα την πρωτιά.

Πρακτικά η Καρυστιανού δεν απειλεί τη ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25, η Ελληνική Λύση και συνολικά στον χώρο της αντισυστημικής ψήφου. Συνιστά όμως και υπαρξιακή πρόκληση για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ακόμη δεν έχει δώσει σαφές πολιτικό στίγμα.