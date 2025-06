Ποιους αποκάλεσε «μπάσταρδους» ο Αταμάν στο ΣΕΦ;

Ξέσπασε μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά δήλωσε τα εξής: «Τσίρκο. Αυτό δεν είναι αθλητισμός σε αυτό το γήπεδο. Κανένας οπαδός δεν μπορεί να πει ‘F@ck you Turkey’ για τη χώρα μου, αυτό είναι ρατσισμός. Κανείς δεν μπορεί να πει ‘f@ck you Turkey’, ‘f@ck you Panathinaikos’. Ή ίσως για τον Παναθηναϊκό έχουν δικαίωμα να το πουν. Για την Τουρκία όμως δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Παίρνω τη δεύτερη τεχνική ποινή για αυτό.

Και αυτά τα πράγματα που έγιναν στην αρχή του ματς… Όλα αυτά που έκαναν για την οικογένεια του προέδρου του Παναθηναϊκού, του Γιαννακόπουλου, όλα αυτά δεν υπάρχουν στον αθλητισμό. Είναι μπάσταρδοι.

Αυτοί που έκαναν όλα αυτά είναι μπάσταρδοι. Αυτό είναι όλο. Και φυσικά οι διαιτητές έδωσαν 33 βολές στον Ολυμπιακό, φυσικά παίζουμε aggressive και σε ποιον δίνουν 33 βολές; Στον Ολυμπιακό. Αλλά οκ, η σειρά συνεχίζεται στο ΟΑΚΑ».

«Δεν επιτρέπω σε κανέναν να λέει “γα@@@@@@ η Τουρκία»

Στη συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν δήλωσε: «Αυτό είναι τσίρκο, δεν είναι αθλητισμός. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να λέει “γα@@@@@@ η Τουρκία”. Μπορεί να βρίσει εμένα, μπορεί να βρίσει τον Παναθηναϊκό, μπορεί να βρίσει τους παίκτες μου αλλά δεν επιτρέπω σε κανέναν να βρίσει τη χώρα μου.

Για αυτό πήρα τη δεύτερη τεχνική ποινή. Είναι επίσης απαράδεκτο αυτό που συνέβη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν μπορεί να βρίζει κανείς την κόρη του και τον γιο του, μπορεί να βρίσει τον ίδιο, να βρίσει την ομάδα, αλλά αυτό που συνέβη δεν είναι αποδεκτό.

Υπήρχε διαφορά στις ελεύθερες βολές, οι διαιτητές ήταν φοβισμένοι με το επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και έδωσαν 33 βολές στον Ολυμπιακό ενώ ο Παναθηναϊκός είχε 17. Στο ΟΑΚΑ δεν είναι τσίρκο, θα παιχτεί μπάσκετ. Θα είμαστε και εμείς επιθετικοί την Τετάρτη και θα κερδίσουμε τον τίτλο”.

