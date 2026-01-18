Ποιους κέρασε σφηνάκια μες στο κρύο ο Μαζωνάκης και γιατί! ΒΙΝΤΕΟ

Μία ακόμα κίνηση απ’ αυτές που συνηθίζει ο δημοφιλής σταρ και έγιναν θέμα συζήτησης

18 Ιαν. 2026 13:43
Pelop News

«Δεν παίζεται» ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δημοφιλής σταρ έκανε μία ακόμα κίνηση που θα συζητιέται για μέρες ακόμα!

Το βράδυ του Σαββάτου 17/1 έκανε τσουχτερό κρύο λόγω της ψυχρής εισβολής που σαρώνει τη χώρα. Ωστόσο, ουρές σχηματίστηκαν έξω από την Ακτή Πειραιώς, με τους θαμώνες να περιμένουν υπομονετικά μέσα στο κρύο μέχρι να μπουν στο μαγαζί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε από το καμαρίνι του και χαιρέτησε τον κόσμο διά χειραψίας. Μάλιστα, επέστρεψε με σφηνάκια για να κεράσει όσους περίμεναν, προκειμένου να ζεσταθούν.

Είναι μια κίνηση που συνηθίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης, να χαιρετά τον κόσμο που περιμένει για να μπει στο μαγαζί όπου τραγουδά. Το ίδιο έκανε και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, όταν βγήκε έξω και άρχισε να χαιρετά έναν έναν όσους στέκονταν στην ουρά, περιμένοντας να περάσουν εντός του χώρου.

