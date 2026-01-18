Ποιους κέρασε σφηνάκια μες στο κρύο ο Μαζωνάκης και γιατί! ΒΙΝΤΕΟ

«Δεν παίζεται» ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δημοφιλής σταρ έκανε μία ακόμα κίνηση που θα συζητιέται για μέρες ακόμα!

Το βράδυ του Σαββάτου 17/1 έκανε τσουχτερό κρύο λόγω της ψυχρής εισβολής που σαρώνει τη χώρα. Ωστόσο, ουρές σχηματίστηκαν έξω από την Ακτή Πειραιώς, με τους θαμώνες να περιμένουν υπομονετικά μέσα στο κρύο μέχρι να μπουν στο μαγαζί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε από το καμαρίνι του και χαιρέτησε τον κόσμο διά χειραψίας. Μάλιστα, επέστρεψε με σφηνάκια για να κεράσει όσους περίμεναν, προκειμένου να ζεσταθούν.

Είναι μια κίνηση που συνηθίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης, να χαιρετά τον κόσμο που περιμένει για να μπει στο μαγαζί όπου τραγουδά. Το ίδιο έκανε και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, όταν βγήκε έξω και άρχισε να χαιρετά έναν έναν όσους στέκονταν στην ουρά, περιμένοντας να περάσουν εντός του χώρου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



