Πολάκης για Σαββόπουλο: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του»!

Υπενθύμισε στους ακολούθους του ότι ο μεγάλος τραγουδοποιός τον είχε αποκαλέσει «αρκουδιάρη»

Πολάκης για Σαββόπουλο: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του»!
27 Οκτ. 2025 22:57
Pelop News

«Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος υπενθύμισε στους ακολούθους του ότι ο μεγάλος τραγουδοποιός τον είχε αποκαλέσει «αρκουδιάρη».

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Οταν η σαπιλα και η μποχα απο τα σκανδαλα και το φαγοποτι δημοσιου χρηματος του ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ εχει δηλητηριασει και τον αερα που αναπνεουμε !!
Οταν δεξιοι σιχτιριζουν τον Μητσοτακη ,τον Αδωνη ,το Βοριδη κλπκλπ!!
ΤΟΤΕ το μοναδικο καταφυγιο της κυβερνησης της ΝΔ ,της και καλα «νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιας»,ειναι η επιστροφη στον εμφυλιοπολεμικο ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ λογο του τυπου : «οι κομμουνιστες δεν ειναι Ελληνες»!!!!!!!
Γιατι δεν πήγαμε στην κηδεια του Σαββοπουλου λεει….
Βρε ουστ απο δω ,ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ,των απευθειας αναθεσεων,των υποκλοπων,του ΟΠΕΚΕΠΕ!!
Καλα καναμε και δεν πηγαμε !
Ουτε ο Σαββοπουλος θα ηθελε να πάμε, καθως τα νιατα του τα αποστραφηκε
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ !!
Υγ στη φωτο θυμιζω την τελευταια φορα που ασχοληθηκα -μετα απο αισχρη προκληση-με τον εκλιπόντα!»
Πολάκης για Σαββόπουλο: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του»!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Πολάκης για Σαββόπουλο: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του»!
22:45 Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας: «Πρωτοβάθμια φροντίδα και νοσοκομειακές δομές στα πρόθυρα της κατάρρευσης»
22:32 Τροχαίο στην Πατρών-Πύργου και τραυματισμός 11χρονης
22:29 Βραζιλία: Έβαλαν πωλητήριο στο θρυλικό Μαρακάνα! ΒΙΝΤΕΟ
22:21 ΗΠΑ: Μπήκε σε παμπ με στολή Ναζί και έγινε χαμός! ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Η ΕΑΠ το ντέρμπι στην Ακράτα, κορυφή με «4 στα 4», ΦΩΤΟ
21:56 Σεισμός σοκ 6,1 Ρίχτερ, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη!
21:53 «Μου λέγανε γράψε όλη την περιουσία, γράψε τη μισή περιουσία», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στη Φοινικούντα
21:40 Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ της τζαζ Τζακ ΝτεΤζονέτ,ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:30 «Καλό ταξίδι γίγαντα, καλή αντάμωση» συγκλονίζει για τον χαμό του Διονύση Παρασκευόπουλου, ο γιος του Γιώργος
21:13 Κορυδαλλός: Στο προαύλιο των φυλακών θαμμένο πιστόλι με 8 σφαίρες!
21:00 Επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, συνελήφθη για βιασμό!
20:51 «Δύο ποτά, δύο ποτά ήτανε. Τρία με το ζόρι, γιατί είχαμε πιει πιο πριν λίγο βότκα έξω που ήμασταν», αποκαλυπτική μαρτυρία για το Γκάζι
20:41 Δύο νεκρά αδέρφια στον κόμβο Μ. Χώρας: Απολογήθηκε ο οδηγός του ΙΧ του τραγικού δυστυχήματος
20:31 «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό», Ντάνι Άλβες ο ιεροκήρυκας!
20:20 Κάρυστος: Μόλις δύο μαθητές έκαναν παρέλαση, μπράβο τους! ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών», Αίγιο 2025
19:58 Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στον Λούβρο τηρούν τον «νόμο της σιωπής» απέναντι στους ανακριτές
19:47 Ανάλυση: Τι σημαίνει η αγορά Eurofighter από την Τουρκία
19:36 Αλλάζει ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, έρχονται βροχές και πτώση της Θερμοκρασίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ