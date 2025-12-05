Πολάκης κατά Τσίπρα: «Δεν μου άρεσε η εικόνα – Δεν κάνω παρακάλια»

Με ιδιαίτερα δηκτικό ύφος απάντησε ο Παύλος Πολάκης στην ερώτηση γιατί δεν παρευρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχει «υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία».

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «δεν του άρεσε η εικόνα» για τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση, ενώ ξεκαθάρισε ότι σε ό,τι αφορά πιθανή συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, «εγώ δεν κάνω παρακάλια».

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, υπερασπίστηκε τη γνωστή δήλωση-λίστα δημοσιογράφων, δικαστικών και τραπεζιτών –την οποία ο Αλέξης Τσίπρας επικρίνει στο βιβλίο του– καθώς και τις θέσεις του για τα εμβόλια, υποστηρίζοντας πως δεν ανακαλεί τίποτα.

Ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι «ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ», επισημαίνοντας ότι το κόμμα διαθέτει «τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία» για να διαμορφώσει πρόγραμμα «ώστε να πέσει ο Μητσοτάκης». «Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια. Ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κάνω πορτοκάλια», είπε χαρακτηριστικά.

«Το ζουμί είναι αλλού»

Συνεχίζοντας, υποστήριξε πως ζητούμενο δεν είναι μια απλή σύμπραξη κομμάτων, αλλά η συγκρότηση ενός προγράμματος που θα συγκρουστεί «με την ολιγαρχία της διαπλοκής» και θα φέρει «βαθιές αλλαγές» με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, αναδιανομή υπέρ των εργαζομένων και επανακρατικοποίηση κρίσιμων πυλώνων, όπως η ΔΕΗ και τα διυλιστήρια.

Σημείωσε ότι «όλοι θα κριθούν» — Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, ΜέΡΑ25 και ΚΚΕ — από το εάν μπορούν να εκπέμψουν «ένα λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο πρόγραμμα» που δεν μπορεί να υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία.

Για το βιβλίο Τσίπρα

Ο Παύλος Πολάκης άφησε αιχμές και για τα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του σχετικά με στελέχη και συνεργάτες. «Προφανώς δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου», είπε, προσθέτοντας πως όταν χτίζεται μια ομάδα «την πρώτη ευθύνη την έχει αυτός που κάνει τις επιλογές».

Υπενθύμισε ότι ο λαός έχει ήδη απαντήσει για τη στάση στελεχών όπως ο Λαφαζάνης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης «με τα ποσοστά που τους έδωσε» το 2015.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι το βιβλίο Τσίπρα «δεν αναφέρεται στο τεράστιο έργο στον χώρο της υγείας 2015–2019» και ούτε δίνει απάντηση για το πώς το 32% του 2019 έγινε 17% και 20%.

