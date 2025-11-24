Πολάκης κατά Τσίπρα: «Λέει πολλά ψέματα – Δεν παίρνω πίσω ούτε λέξη»

Με αιχμηρή και ειρωνική ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης απάντησε στα αποσπάσματα του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό για ψέματα και ανακρίβειες. Ο πρώην υπουργός δηλώνει πως θα επανέλθει με πλήρη απάντηση και υπενθυμίζει ότι δεν ανακαλεί τίποτα από τη διαγραφή του το 2023.

24 Νοέ. 2025 11:18
Σε οξύ τόνο και με εμφανή διάθεση ειρωνείας, ο Παύλος Πολάκης σχολίασε τα σημεία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα που αφορούν την απομάκρυνσή του από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Ο πρώην υπουργός κατηγόρησε τον Τσίπρα για «πολλά ψέματα και ανακρίβειες», ξεκαθαρίζοντας πως δεν ανακαλεί ούτε λέξη από την τότε ανάρτησή του, που –όπως αναφέρει– θεωρήθηκε η αφορμή της προσωρινής απομάκρυνσής του.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Εκοιλοπόνιε το “βουνό” και… Λέει και ψέμματα όμως… πολλά… και ανακρίβειες… Κρίμα. Προφανώς θα απαντήσω! Κι εγώ λέω μόνο αλήθειες!».

Στο ίδιο μήνυμα, ο πρώην υπουργός επανέφερε την υπόθεση της ανάρτησης του Φεβρουαρίου 2023, για την οποία είχε προσωρινά απομακρυνθεί από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημειώνει, «δεν παίρνω ούτε λέξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης», υποστηρίζοντας ότι «το πόσο δίκιο είχα φάνηκε την περίοδο 19-23, αλλά και μετά και μέχρι σήμερα… από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες».

Ο Πολάκης καταλήγει ότι αυτό ήταν «το πρόγραμμα που έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει», αφήνοντας να εννοηθεί πως η εσωκομματική συζήτηση δεν έχει κλείσει.

