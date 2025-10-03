Πωλείται ιστορική βίλα στην Κουρούτα, δείτε την ιστορία της

Μια βίλα 132 ετών, λίγα μέτρα από την παραλία της Κουρούτα είναι έτοιμη να αλλάξει χέρια. Ο ιδιοκτήτης της ο οποίος είναι συγγενής πολύ γνωστού πολιτικού έχει αναθέσει σε μεγάλο κτηματομεσιτικό γραφείο την πώλησή της.

Το ιδιαίτερο αυτής της ιδιοκτησίας είναι ότι χτίστηκε αρχικά το 1893 και ολοκληρώθηκε με επιπλέον εργασίες το 1897. Κηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο από το Ελληνικό Υπουργείο και έχει ανακαινιστεί πλήρως για να εξυπηρετήσει τα υψηλότερα σημερινά πρότυπα, διατηρώντας παράλληλα την ουσία μιας άλλης εποχής.

Η σπάνια αυτή ιδιοκτησία 34.914 μέτρων είναι κατάφυτη με αιωνόβια δένδρα, οπωροφόρα, 250 ελιές, μποστάνια και μεσογειακά φυτά. Και όπως αναφέρεται στην περιγραφή «είναι το ιδανικό καταφύγιο για όσους επιθυμούν να χαλαρώσουν σε απόλυτη γαλήνη και να ανακαλύψουν τον λόγο για τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες επέλεξαν αυτήν την περιοχή από όλη την Ελλάδα, για να φιλοξενήσουν τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Μέσα στην ιστορική βίλα του 1893 στην Κουρούτα

Η ιστορική βίλα διαθέτει μεταξύ άλλων πισίνα αλλά και γήπεδο μπάσκετ που μετατρέπεται και σε τένις. Μέχρι πριν από λίγους μήνες μπορούσε κανείς να την ενοικιάσει για να μείνει εκεί απολαμβάνοντας τις διακοπές του.

Μάλιστα στην περιγραφή όσων έμπαιναν στην ιστοσελίδα ενοικίασης αυτού του ακινήτου διάβαζαν: «Το κτήμα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 9 άτομα και για να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητά τους, το βοηθητικό προσωπικό διαμένει διακριτικά σε ξεχωριστό κτίριο εντός του κτήματος. Είναι ο ιδανικός προορισμός για οικογένειες που αναζητούν έναν ιδιωτικό χώρο όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν σε ένα φυσικό αλλά προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον. Ο κήπος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει μια όμορφη χαλαρωτική ατμόσφαιρα για ξέγνοιαστες διακοπές. Το μπλε χρώμα του ουρανού που αντανακλάται στην πισίνα έρχεται σε αντίθεση με το αειθαλές των μεγάλων ανοιχτών γκαζόν που περιβάλλουν τη βίλα. Αυτός ο γαλήνιος πίνακας περιλαμβάνει επίσης ένα μικρό παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο, περιτριγυρισμένο από αιωνόβιες ελιές, ιτιές και ανθισμένες τριανταφυλλιές. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετές θέσεις καθίσματος γύρω από το σπίτι, πλήρως εξοπλισμένες με έπιπλα εξωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου ενός κιόσκι όπου μπορεί κανείς να αφήσει πίσω του τις ανησυχίες του και να απολαύσει την ομορφιά του περιβάλλοντος χώρου. Εξερευνώντας τους κήπους, γεμάτους με ιθαγενή φυτά και λουλούδια που δημιουργούν μια πολύχρωμη παλέτα, οι επισκέπτες είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να δοκιμάσουν πάνω από είκοσι διαφορετικά φρούτα και λαχανικά, όπως φράουλες, ροδάκινα και βερίκοκα, ανάλογα με την εποχή, όλα καλλιεργούμενα εντός του κτήματος».

Το ακίνητο αυτό βρίσκεται προς πώληση εδώ και περίπου έναν χρόνο με αρχική τιμή 3.150.000 ευρώ. Ωστόσο, πρόσφατα ο ιδιοκτήτης λόγω του ότι δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον έριξε την τιμή κατά 350.000 ευρώ και έτσι πλέον πωλείται προς 2.800.000 ευρώ.

Η αγγελία του μεσιτικού γραφείου το οποίο συνεργάζεται και με διεθνείς οίκους real estate αναφέρει: «Λίγα μέτρα από την υπέροχη παραλία της Κουρούτας και της Αγίας Μαρίνας, η σπάνια αυτή ιδιοκτησία 34.914 μ2 είναι κατάφυτη με αιωνόβια δένδρα, οπωροφόρα, 250 ελιές, μποστάνια και μεσογειακά φυτά. Μια ιστορική κατοικία επιφανείας 650 μ2 κτισμένη το 1897 βρίσκεται στο κέντρο του κτήματος και αποτελεί το κυριότερο στολίδι του. Το σπίτι περιλαμβάνει μεγάλους χώρους υποδοχής με σαλόνι, τραπεζαρία και τζάκι, μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ένα γραφείο-δεύτερο καθιστικό, τέσσερα υπνοδωμάτια, τέσσερα πλήρη μπάνια και ένα δεύτερο ημιυπαίθριο-μεγάλο καθιστικό δίπλα στην πισίνα. Ένας ανεξάρτητος οικίσκος για τον φύλακα, δύο πλήρη λουτρά για την πισίνα, ένα εκκλησάκι, ένα εσωτερικό γκαράζ και άφθονοι αποθηκευτικοί χώροι συμπληρώνουν το εσωτερικό. Οι εξωτερικοί χώροι με τις αυλές και το gazebo είναι ιδανικοί για ξεκούραση και για δείπνα κάτω από τ’ αστέρια. Ένα γήπεδο τένις είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους πιο αθλητικούς κατοίκους, ενώ η παραλία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων, ενώ το αεροδρόμιο Αράξου είναι 55 χιλιόμετρα μακριά».

Πηγή: iefimerida.gr

