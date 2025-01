Πόλεμος Έλον Μασκ με τη Wikipedia: Η βιογραφία του περιέχει τον «ναζιστικό χαιρετισμό» ΒΙΝΤΕΟ

Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο κατηγόρησε τη Wikipedia.

Στη σελίδα που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπό του γίνεται πλέον αναφορά στην αμφιλεγόμενη χειρονομία που έκανε στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, με πολλούς να χαρακτηρίζουν ναζιστικό τον χαιρετισμό.

Από τότε που αγόρασε το Χ, ο Έλον Μασκ έχει επιτρέψει τη διασπορά παραπληροφόρησης μέσω της πλατφόρμας, ενώ, σύμφωνα με τους επικριτές του, προωθεί τις απόψεις της άκρας δεξιάς, ξεκινώντας από αυτές των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση. Όμως ο Τζίμι Γουέιλς, ιδρυτής της διάσημης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia δηλώνει υπέρμαχος της ουδετερότητας και των διασταυρωμένων στοιχείων.

Στόχος της Wikipedia είναι να επιτρέψει στους συντάκτες της να δημιουργούν περιεχόμενο «ξεκάθαρο, το οποίο θα αναγνωρίζει τις υπάρχουσες διαφορετικές απόψεις», παρά «την άνοδο των αισθημάτων διχασμού, του οπαδικού πνεύματος, των πολιτισμικών πολέμων και όλων αυτών», εξήγησε τον Δεκέμβριο σε συνέντευξή του στο Intelligencer.

Αιτία της τρέχουσας αντιπαράθεσης η ανησυχητική χειρονομία του Έλον Μασκ στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν χαιρέτισε το πλήθος σηκώνοντας το δεξί του χέρι με τρόπο που θύμισε τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Musk addresses the nation. America what have you done? #Musk pic.twitter.com/0AVtPbomk5

Από χθες Τετάρτη (22.01.25) η χειρονομία αυτή, που έχει αποτελέσει αντικείμενο σχολίων στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, έχει προστεθεί στη βιογραφία του Έλον Μασκ στη Wikipedia, όπως και στη σελίδα που αφορά τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Στη σελίδα του Έλον Μασκ διευκρινίζεται ότι η χειρονομία «θεωρήθηκε από έναν αριθμό παρατηρητών ναζιστικός χαιρετισμός», όμως προσθέτει πως ο δισεκατομμυριούχος το αρνήθηκε.

Αυτό δεν εμπόδισε τον Έλον Μασκ να κατηγορήσει τη Wikipedia ότι επαναλαμβάνει «την προπαγάνδα» των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, έναν από τους αγαπημένους του στόχους. Ζήτησε μάλιστα από τους υποστηρικτές του να πάψουν να κάνουν δωρεές στη Wikipedia.

Since legacy media propaganda is considered a “valid” source by Wikipedia, it naturally simply becomes an extension of legacy media propaganda! https://t.co/lwQlM51FRX

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025