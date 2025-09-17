Πρόκληση από την Άγκυρα: NAVTEX για αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο

Νέο γύρο εντάσεων άνοιξε η Άγκυρα, με την έκδοση NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό της Σμύρνης, μέσω της οποίας αξιώνει την αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Η κίνηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική διακλαδική άσκηση ετοιμότητας που διέταξε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, σε περιοχές του Αιγαίου και του Έβρου.

Συγκεκριμένα, η τουρκική NAVTEX χαρακτηρίζει τα νησιά Θάσο, Άγιο Ευστράτιο, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία, Σάμο, Αστυπάλαια, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο, Κάσο, Τήλο, Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Σύμη, Κω και Καστελόριζο ως «μόνιμα αποστρατικοποιημένα», επικαλούμενη αποφάσεις του 1914, τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923) και τη Συνθήκη των Παρισίων (1947). Στο κείμενο, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι «δεν πρέπει να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα των νησιών».

Η Αθήνα απάντησε με σαφήνεια ότι η εν λόγω NAVTEX είναι προκλητική και νομικά ανυπόστατη, καθώς τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα. Παράλληλα, από το Πεντάγωνο υπογραμμίστηκε πως η διακλαδική άσκηση δεν συνδέεται με τις κινήσεις του τουρκικού ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις».

«Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του “Πίρι Ρέις”, παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην ενημέρωση των δημοσιογράφων.

