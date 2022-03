Πόλεμος – Ουκρανία: Ελπίδες για συμβιβασμό – Kοντά σε συμφωνία λέει ο Λαβρόφ

Αναφερόμενος στις νέες συνομιλίες Μόσχας – Κιέβου σήμερα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες, αλλά υπάρχουν ελπίδες για συμβιβασμό.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία δεν είναι εύκολες, σημείωσε ο Λαβρόφ, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει ελπίδα για συμβιβασμό.

“Καθοδηγούμαι από τις αξιολογήσεις που μας δίνουν οι διαπραγματευτές μας. Λένε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες για προφανείς λόγους. Ωστόσο, υπάρχει κάποια ελπίδα επίτευξης συμβιβασμού”, κατέληξε ο Λαβρόφ.

H δήλωση του Σεργκέι Λαβρόφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο ρωσικό RBC. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Μόσχα απαιτεί πλην της ουδετερότητας της Ουκρανίας, ελευθερία χρήσης κάθε γλώσσας στη χώρα, ελευθερία έκφρασης των πολιτών, ασφάλεια των πληθυσμών στην ανατολική Ουκρανία και βεβαίως αποστρατιωτικοποίηση.

