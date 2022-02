Πόλεμος – Ουκρανία: Ο Καναδάς κλείνει τον εναέριο χώρο του για τα ρωσικά αεροσκάφη

Αυξάνονται οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αφού σειρά πήρε ο Καναδάς και ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τον εναέριο χώρο του για τα ρωσικά αεροσκάφη, με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία. Η απόφαση έρχεται μετά από σχετικές ενέργειες αρκετών ευρωπαϊκών κρατών, καθώς η Μόσχα δεν έχει σταματήσει τις επιθετικές ενέργειες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο υπουργός Μεταφορών Ομάρ Αλγκάμπρα σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς έκλεισε τον εναέριο χώρο του, μια απόφαση που έχει άμεση ισχύ.

«Θα καταστήσουμε υπόλογη τη Ρωσία για τις απρόκλητες επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας», έγραψε ο Καναδός υπουργός στο tweet που έκανε.

Effective immediately, Canada’s airspace is closed to all Russian aircraft operators. We will hold Russia accountable for its unprovoked attacks against Ukraine.

