Πόλεμος – Ουκρανία: Το πρώτο κομβόι αμάχων απομακρύνθηκε από την πόλη Σούμι

Ύστερα από συμφωνία με τη Ρωσία για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου, ένα πρώτο κομβόι κατοίκων και ξένων φοιτητών απομακρύνθηκε από την πόλη Σούμι στην Ουκρανία, όπως δήλωσαν σήμερα ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει την απομάκρυνση αμάχων από τη Σούμι στην Πολτάβα (κεντρική Ουκρανία), συμπεριλαμβανομένων και ξένων φοιτητών», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο Twitter, όπως μεταδίδουν Reuters και Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

We have already started the evacuation of civilians from Sumy to Poltava, including foreign students.

We call on Russia to agree on other humanitarian corridors in Ukraine.#Ukraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/pmjhHLkIrH

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022