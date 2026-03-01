Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Αντεπίθεση του Ιράν σε Ισραήλ, Κουβέιτ, ΗΑΕ με 13 νεκρούς

Η πυραυλική επίθεση του Ιράν χτύπησε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Μπέιτ Σεμές, με τους βαλλιστικούς πυραύλους να καταστρέφουν σπίτια και να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιο καταφύγιο αμάχων.

01 Μαρ. 2026 16:25
Pelop News

Την πιο αιματηρή επίθεση από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης με το Ισραήλ πραγματοποίησε την Κυριακή το Ιράν, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι κατάφεραν να διαπεράσουν την ισραηλινή αεράμυνα σε περιοχή δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Συγκεκριμένα, η πυραυλική επίθεση του Ιράν χτύπησε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Μπέιτ Σεμές, με τους βαλλιστικούς πυραύλους να καταστρέφουν σπίτια και να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε ένα δημόσιο καταφύγιο αμάχων.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός είναι 9 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι εικόνες και τα βίντεο από το μέγεθος της καταστροφής της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης είναι συγκλονιστικά.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το καταφύγιο.

*Εκτεταμένα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Κουβέιτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ, συνολικά 97 βαλλιστικοί πύραυλοι και 283 drone εκτοξεύτηκαν προς τη χώρα, με ορισμένα από αυτά να καταστρέφονται από τα συστήματα αεράμυνας.

Ο υπουργός Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν από τα πλήγματα. Οι υγειονομικές υπηρεσίες τέθηκαν άμεσα σε συναγερμό για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι από τα ιρανικά πλήγματα έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

 

