Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τουρισμός στην Ελλάδα

Μεγάλο θέμα για το καλοκαίρι που έρχεται και για τη πορεία του τουρισμού, αλλά και μεγάλο αίνιγμα για την συμπεριφορά όλων των παραμέτρων, αποτελεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Για την ώρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιες θα είναι και σε τι βαθμό οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, καθώς για πρώτη φορά αυτή η σύγκρουση πλήττει όλη την Μέση Ανατολή, ακόμα και τα κοσμοπολίτικα θέρετρα όπως το Ντουμπάι που όλοι τα θεωρούσαν ασφαλή!

Αλλά το Ιράν επιτέθηκε με πυραύλους, προς γενική έκπληξη, ακόμα και σε χώρες που δεν είχε καν εμπόλεμη πρότερη κατάσταση ή έστω διαμάχες. Ασφαλώς όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ιράν δεν είναι Αραβες.

Και επίσης οι σχέσεις των Αραβικών χωρών με τη Δύση και τον τρόπο ζωής τους και μπίζνες ενοχλούσε το καθεστώς του Ιράν. Ασχετα αν διαρρέει ότι και μέλη της οικογενείας του καθεστώτος είχαν επενδύσεις στο Λονδίνο!

Σαφώς ο τουρισμός αποτελεί βασικό κομμάτι του ΑΕΠ της Ελλάδος και ατμομηχανή της οικονομίας και της ανάπτυξης. Τι συμπεριφορά θα έχουν για παράδειγμα οι πολίτες ΗΠΑ και Ισραήλ που είναι σε πόλεμο με το Ιράν οι χώρες τους, καθώς είναι οι τουρίστες που αφήνουν το περισσότερο χρήμα στις διακοπές τους; Θα έρθουν ή θα φοβηθούν; Θα φυλάξουν τα χρήματά τους; Θα πάνε αλλού πιο ήρεμα;

Επίσης, η τρομοκρατία που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ιράν σε έναν ανορθόδοξο πόλεμο πόλεων ως αντίποινα, ενδεχομένως φοβίσει τους τουρίστες, αφού η Ελλάδα ναι μεν δεν συμμετέχει στον πόλεμο, έχει, όμως, Αμερικάνικες βάσεις και άμεση συμμαχία με ΗΠΑ και Ισραήλ. Και είναι και κοντά σχετικά.

Ολα σαφώς θα ξεκαθαρίσουν από το πότε και πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Οσο διαρκεί, πάντως, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί χρόνος από την τουριστική σεζόν. Τα πλήγματα στο Ντουμπάι και στα ΗΑΕ έφεραν ανησυχία και ίσως δημιουργούν ευκαιρία για τον τουρισμό στην χώρα μας. Ακόμα και όλα να τελειώσουν θα χρειαστεί χρόνος να επανέλθουν οι κανονικοί ρυθμοί.

Η Ελλάδα λόγω υποδομών στο σχετικό ζήτημα (Μύκονος, πάρτι κ.τ.λ.) μπορεί να τραβήξει μέρος του ακριβού και ελίτ τουρισμού του Ντουμπάι. Αλλά και πολλούς Αραβες που θα θέλουν να είναι μακριά από τα γεγονότα μέχρι να τελειώσουν όλα. Ανάλογα και η Κύπρος μπορεί να πληγεί και η Ελλάδα να κερδίσει τουρίστες. Αλλά από την άλλη πολλοί θεωρούν ότι η Ελλάδα όπως και η Τουρκία είναι κοντά στα δρώμενα και να στραφούν σε χώρες όπως η Ισπανία (που δεν στάθηκε και δίπλα στις ΗΠΑ),η Ιταλία, η Γαλλία και αλλού.

Ακόμα η ζήτηση για ταξίδια στην Καραϊβική έχει αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα την εκτόξευση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων.

Ακόμα πόσοι τουρίστες μπορεί να ακυρώσουν ταξίδια ή να μειώσουν έξοδα μέσα σε ένα κλίμα ευρύτερης οικονομικής ανησυχίας από τον πόλεμο; Κανείς δεν γνωρίζει. Οι τιμές του πετρελαίου είναι σε άμεση εξάρτηση από τον πόλεμο. Ακριβό πετρέλαιο σημαίνει αύξηση των ναύλων σε αεροπλάνα και πλοία. Και αύξηση πληθωρισμού.

Αυτό σημαίνει μείωση κατανάλωσης. Και η έλλειψη ψυχολογίας είναι το χειρότερο για τον πολίτη. Ακόμα και αν όλα λήξουν σχετικά σύντομα, πάντως, θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα αποκατάστασης της ηρεμίας και της ασφάλειας. Στο διάστημα αυτό μπορεί να υπάρχουν ακυρώσεις και στην χώρα μας, Πολλές.

Αλλά μπορεί να έρθουν άλλοι που δεν ήμασταν η πρώτη επιλογή τους και κυρίως μέρος του ελίτ τουρισμού που πάει Ντουμπάι και Εμιράτα.

Για την ώρα, σύμφωνα με έρευνες, ο τουριστικός τομέας στη Μέση Ανατολή υφίσταται απώλειες 600 εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως εξαιτίας του πολέμου.

Συνεπώς πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι και με ρίσκο για επιχειρήσεις και υποδομές όμως να υπάρξει κάμψη. Ολα, βεβαίως, είναι συνυφασμένα με τις τιμές ενέργειας και το πέρας των πολεμικών επιχειρήσεων.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος-ραδιοφωνικός παραγωγός.

