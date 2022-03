Πόλεμος στην Ουκρανία- Χάρκοβο: Βομβαρδίστηκε δεύτερη πυρηνική εγκατάσταση

Ανησυχία σήμανε εκ νέου στην Ουκρανία, μετά τη νέα βομβιστική επίθεση σε πυρηνική εγκατάσταση, αυτή τη φορά στο Χάρκοβο.

Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) με ανακοίνωσή του.

Πρόκειται για την πυρηνική ερευνητική εγκατάσταση στο Χάρκοβο, η οποία μάλιστα υπέστη ζημιές από τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας της Ουκρανίας.

#Ukraine informed the IAEA that a new nuclear research facility producing radioisotopes for medical and industrial applications had been damaged by shelling in #Kharkiv on Sunday. The incident did not cause any increase in radiation levels at the site. https://t.co/7eMUuzI7ix pic.twitter.com/cAbPNhp6VT

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 7, 2022