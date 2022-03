Πόλεμος στην Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας και οργάνωση κατάπαυσης του πυρός στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων

Εγγυήσεις ασφαλείας και οργάνωση κατάπαυσης του πυρός για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών θα συζητηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία που διεξάγονται σήμερα στην Τουρκία, δήλωσε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εντατικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για σημαντικά θέματα, το σημαντικότερο των οποίων είναι η συμφωνία για τις διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, διότι η συμφωνία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα τερματισμού του πολέμου όπως χρειάζεται η Ουκρανία», δήλωσε στην ουκρανική ο Μιχάιλο Ποντόλιακ.

«Το δεύτερο θέμα είναι κατάληψη του πυρός για την επίλυση των ανθρωπιστικών προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί», πρόσθεσε.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι «η κλιμάκωση του πολέμου», περιλαμβανομένης «της παραβίασης του δικαίου του πολέμου», είπε.

The negotiations in #Istanbul started.

Delegations were personally welcomed by President #Erdogan who called on the parties to a truce.

Erdogan also spoke with Roman #Abramovich. pic.twitter.com/iAAqh5rkJX

— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022