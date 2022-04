Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Οδησσός δέχτηκε πυραυλικό χτύπημα

Ένας πύραυλος έπληξε σήμερα υποδομές στην πόλη-λιμάνι της Ουκρανίας, την Οδησσό, ανέφεραν σε διαδικτυακή ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

«Η Οδησσός δέχτηκε πυραυλικό χτύπημα. Επλήγησαν υποδομές», αναφέρει η ανακοίνωση. Ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και 18 τραυματίες.

The operational command “South” of the Armed Forces of #Ukraine reported that #Odessa was subjected to rocket fire.

According to information from the message, the missiles hit “infrastructure”. There are no other details about what happened yet. pic.twitter.com/MoAZKgfsge

