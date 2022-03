Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία ελέγχει τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΗΕ για την πυρηνική επιτήρηση, Ραφαέλ Γκρόσι.

Σε δήλωσή του, ο Γκρόσι είπε ότι Ρώσοι διπλωμάτες στη Βιέννη ενημέρωσαν τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ότι το προσωπικό στον σταθμό συνέχισε το έργο του και ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας «παραμένουν κανονικά».

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Ευρώπης και διαθέτει έξι από τους 15 αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον ίδιο.

Υπάρχουν αναφορές για Ουκρανούς πολίτες που κλείνουν τους δρόμους που οδηγούν στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, με βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει Ουκρανούς να κατασκευάζουν αυτοσχέδια οδοφράγματα κοντά στην πόλη Ενεργκοντάρ, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5

