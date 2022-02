Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυρά πυροβολικού τώρα στο Κίεβο

Πυρά πυροβολικού αντηχούν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο μετέδωσε απόψε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο έναν αυτόπτη μάρτυρα.

Ένας άλλος μάρτυρας είπε πως ακούγονται πυροβολισμοί στο δυτικό τμήμα του Κιέβου, όπου από το πρωί της Παρασκευής έχει εστιάσει η ρωσική πολεμική επιχείρηση.

⚡️ There is a threat of an air strike in #Kyiv.

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022