Πόλεμος στην Ουκρανία: «Σφοδρές μάχες στο Αζοφστάλ, χάθηκε η επαφή με τους μαχητές» λέει ο δήμαρχος Μαριούπολης

«Σφοδρές μάχες» διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο, λίγο αφότου η Μόσχα δήλωσε πως δεν έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον αυτού του αχανούς εργοστασίου όπου έχουν οχυρωθεί Ουκρανοί μαχητές.

«Δυστυχώς υπάρχουν σφοδρές μάχες στο Azovstal σήμερα», δήλωσε ο Μποϊτσένκο στην ουκρανική τηλεόραση.

«Χάσαμε την επαφή με τα αγόρια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί, αν είναι σε ασφάλεια ή όχι», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «το βαρύ πυροβολικό, τα άρματα μάχης (και) η αεροπορία» συμμετέχουν σε αυτή τη ρωσική επίθεση καθώς και «πλοία που προσέγγισαν» στις ακτές, καθώς η περιοχή του Αζοφστάλ βρίσκεται κατά μήκος της Αζοφικής θάλασσας.

«Τα αγόρια μας είναι γενναία και υπερασπίζονται το οχυρό, όμως είναι πραγματικά δύσκολο», είπε στην ουκρανική τηλεόραση, εκτιμώντας πως «έχοντας συγκρατήσει τον εχθρό» επί εβδομάδες, οι τελευταίοι μαχητές που έχουν οχυρωθεί στα υπόγεια του τεράστιου συγκροτήματος της μεταλλουργίας Αζοφστάλ «επέτρεψαν να κερδηθεί χρόνος».

