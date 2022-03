Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφυροκοπούν και πάλι το Κίεβο οι Ρώσοι – Σειρήνες, βομβαρδισμοί και διαδοχικές εκρήξεις

Οι σειρήνες στο Κίεβο ήχησαν για ακόμη μία φορά την Παρασκευή (4/3), καθώς αυτή την φορά σημειώθηκε αεροπορική επιδρομή και όχι βομβαρδισμός από πυροβολικό, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters.

Οι κάτοικοι μετρούν αντίστροφα τον χρόνο, καθώς αναμένουν εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων, ενώ βοηθούν τις ένοπλες δυνάμεις, ώστε να οργανωθεί η άμυνα της πόλης. Έτσι, τοποθετούν νάρκες στους δρόμους, με φτυάρια φτιάχνουν χαρακώματα, ενώ χρησιμοποιούν τα μπάζα από τα κτήρια για να κλείσουν τους δρόμους, ώστε να μην περάσουν τα ρωσικά τεθωρακισμένα.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF

— The New York Times (@nytimes) March 3, 2022